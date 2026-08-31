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הדרמה בפתח תקווה הסתיימה בבני ברק | ומדוע שוב היהודים תמיד אשמים? • צפו

זעקת הרבנים מול כלא 10 וסערת חוק הגיוס בתל השומר | אבל בעולם החסידות: האדמו"ר מביאלא אוסטרובא זצ"ל הסתלק לבית עולמו | הדרמה בפתח תקווה: הילד הנעדר אותר בבני ברק | תופעה מטרידה: גל חסימות פתאומי בוואטסאפ בישראל | וגם: ההאשמה החריגה של ר"מ ספרד, תחזית מזג האוויר והתיעוד הקיצוני מברזיל • צפו 'היום בכיכר'

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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