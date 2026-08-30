מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו 

משבר כלכלי חריף באיראן מוביל אזרחים רבים למכור חלקות קבר שרכשו ושריינו עבור עצמם ועבור בני משפחתם, וזאת כדי לממן הוצאות מחיה בסיסיות. הטיפוס החד במחירי הקבורה הפך את הליך הפרידה מהחיים לעול כספי שמשפחות רבות אינן מסוגלות לעמוד בו עוד.

בבית העלמין בהשת-א זאהרא בדרום טהראן מוצעות חלקות קבר בשוק הפרטי במחיר של כ-30 מיליארד ריאל, שהם כ-15,000 דולר. זאת לעומת התעריף הרשמי שנקבע לשנת 2026 העומד על כ-3.47 מיליארד ריאל בלבד, מחיר הגבוה פי שמונה ויותר מהתעריף הממשלתי.

שכר המינומום באיראן עומד כיום על כ-166 מיליון ריאל בחודש, שהם כ-83 דולר בלבד. פירוש הדבר הוא שפועל המשתכר שכר מינימום יידרש לחסוך את מלוא משכורתו במשך יותר מ-15 שנים רצופות כדי לרכוש חלקת קבר במחירי השוק החופשי.

מעבר למחיר החלקה, הוצאות הלוויה כוללות הובלה, תכריכים, מצבה, קיומו של טקס וכיבוד, שמגיעים לסכום כולל של עד 1.8 מיליארד ריאל. התייקרויות אלו הובילו משפחות רבות לצמצם את ימי האבל או להעביר את נפטרייהן לקבורה בכפרים מרוחקים שבהם הקבורה אינה כרוכה בתשלום.

התופעה אינה מוגבלת לבירה בלבד ומקיפה ערים נוספות כמו כרמאנשאה, כרמאן ומשהד. במספר מקרים אף נרשמו עיקולים של חלקות קבר על ידי בתי משפט לצורך מכירתן במכירה פומבית לכיסוי חובות כספיים של תושבים.

אחד המוכרים בטהראן שהציע למכירה חלקה שיועדה לאמו סיפר כי "ברוך השם אמנו בחיים, וכרגע אנחנו זקוקים לכסף הזה יותר". מוכר אחר ציין כי העדיף להשתמש בכסף עבור צורכי ילדיו מאשר להדאיג את עצמו באיזו קלות הם יוכלו לבקר אותו בעתיד.

לצד הלחץ הכלכלי, משפחות של מפגינים שנהרגו מדווחות על סחיטה מצד מנגנוני הביטחון. במקרים שונים נדרשו המשפחות לשלם מיליארדי ריאלים לרשויות כדי לקבל את גופות יקיריהן או כדי לגלות את מקום קבורתם.