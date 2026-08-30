נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו פרסם לראשונה תמונות שלו מתוך הכלא בניו יורק, שמונה חודשים לאחר שנעצר במבצע מיוחד בידי כוחות ארצות הברית.

בתמונות נראה מדורו מחויך, לבוש בבגדי ספורט ועושה בידיו את סימן הניצחון. אלו התמונות הראשונות שלו שהתפרסמו מתוך מרכז המעצר המטרופוליטני בברוקלין, שבו הוא מוחזק מאז ינואר לצד רעייתו סיליה פלורס.

"אני רוצה שתדעו שאנחנו עומדים איתן", כתב מדורו במסר שצורף לתמונות. בפוסט נוסף כתב כי הוא שולח אותן כ"מתנה קטנה" לנכדיו ולתומכיו והודה להם על "כל מילה, כל מחווה וכל ברכה". בסביבתו הסבירו כי התמונות צולמו למעשה ב־25 ביוני, סביב יום האב, והגיעו למשפחתו בדואר רק השבוע.

מדורו, המואשם בארצות הברית בארבע עבירות הקשורות לנרקו־טרור, כופר באישומים.

בהופעתו הראשונה בבית המשפט בינואר הכריז: "אני חף מפשע. אני אדם הגון. אני עדיין נשיא המדינה שלי", ובהמשך אף הגדיר את עצמו "שבוי מלחמה". משפטם של מדורו ופלורס צפוי להיפתח ביוני 2027.

התמונות פורסמו במקביל לעסקת נפט ענקית שנסגרה בין ונצואלה לארה"ב, במסגרתה ארה"ב תשלוט ב-65 מיליארד חביות של המדינה.