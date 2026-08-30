 דלג לתוכן הראשי
משדר אופטימיות

אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו

נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו פרסם תמונות ראשונות מהכלא בברוקלין, 8 חודשים לאחר מעצרו | התמונות פורסמו במקביל לעסקת נפט ענקית שנסגרה בין ונצואלה לארה"ב (בעולם)

1תגובות
מדורו והתמונות מהכלא (צילום: Nicolás Maduro)

נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו פרסם לראשונה תמונות שלו מתוך הכלא בניו יורק, שמונה חודשים לאחר שנעצר במבצע מיוחד בידי כוחות .

בתמונות נראה מדורו מחויך, לבוש בבגדי ספורט ועושה בידיו את סימן הניצחון. אלו התמונות הראשונות שלו שהתפרסמו מתוך מרכז ה המטרופוליטני בברוקלין, שבו הוא מוחזק מאז ינואר לצד רעייתו סיליה פלורס.

הנשיא מדורו ברגעי המעצר (צילום: הבית הלבן)

"אני רוצה שתדעו שאנחנו עומדים איתן", כתב מדורו במסר שצורף לתמונות. בפוסט נוסף כתב כי הוא שולח אותן כ"מתנה קטנה" לנכדיו ולתומכיו והודה להם על "כל מילה, כל מחווה וכל ברכה". בסביבתו הסבירו כי התמונות צולמו למעשה ב־25 ביוני, סביב יום האב, והגיעו למשפחתו בדואר רק השבוע.

מדורו, המואשם בארצות הברית בארבע עבירות הקשורות לנרקו־טרור, כופר באישומים.

בהופעתו הראשונה בבית המשפט בינואר הכריז: "אני חף מפשע. אני אדם הגון. אני עדיין נשיא המדינה שלי", ובהמשך אף הגדיר את עצמו "שבוי מלחמה". משפטם של מדורו ופלורס צפוי להיפתח ביוני 2027.

התמונות פורסמו במקביל לעסקת נפט ענקית שנסגרה בין ונצואלה לארה"ב, במסגרתה ארה"ב תשלוט ב-65 מיליארד חביות של המדינה.
ארה"במעצרמשפטונצואלהניקולס מדורו

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בארץ הוא כבר לא היה מחייך ! 😂
שסניקים עבור בן גביר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר