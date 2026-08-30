הצתות באיראן במהלך ההפגנות ( צילום: רשתות חברתיות )

תורי ענק של כלי רכב הממתינים שעות ארוכות לתדלוק הפכו בשבועות האחרונים למראה שבשגרה ברחבי איראן.

המשבר החריף במערך הדלק של המדינה נוצר בעקבות שילוב של המלחמה המתמשכת, תקיפות צבאיות על מתקני אנרגיה, ומצור ימי הדוק שמפעיל הצי האמריקאי על הנמלים בדרום. הממשלה בטהראן ניצבת מול שוקת שבורה, כאשר היא חוששת שהפחתת הסובסידיות והעלאת מחירי הדלק יובילו להתפרצות מחאות עממיות נרחבות. בעיתון ה'ניו יורק טיימס' גבו עדויות של תושבים בערים מרכזיות, ובהן טהראן, אספהאן, משהד ובנדר עבאס, המלמדות על עומסים כבדים בתחנות הדלק הפועלות במתכונת מצומצמת. רייחאנה, מורה מובטלת בת 30 מהעיר משהד, תיארה את המצב: "אפילו כשאתה עובר ברחובות סביב חצות, כמו שתיים או שלוש לפנות בוקר, תראה שיש תור ענק של מכוניות עומדות ומחכות". תושב נוסף, סוהייל, מהנדס מהעיר אספהאן, ציין כי "אפילו כאן, התורים בתחנות הדלק הולכים ומתארכים". מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 כושר זיקוק לא מספיק אף שאיראן מחזיקה ברזרבות נפט גולמי עצומות, כושר הזיקוק הפנימי שלה אינו מדביק את הביקוש המקומי הגבוה. המחסור, המוערך בקצת יותר מעשירית מהצריכה היומית, כוסה בעבר באמצעות יבוא מסודר, אולם זה הופסק כמעט לחלוטין עקב המצור הימי. במקביל, הייצור המקומי ירד באופן חד בעקבות תקיפות שהסבו נזק כבד לבתי הזיקוק, כולל פגיעה במתקן אכסון נפט גדול במערב טהראן במהלך חודש יוני. המשבר הנוכחי מעמיק את המצוקה הכלכלית הקשה שבה נתונים האזרחים, אשר מתמודדים עם שיעור אינפלציה שהגיע ל-80 אחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הלחץ הגובר מלווה באבטלה נרחבת ובשיבושים קשים ברשת האינטרנט. המצור הימי האמריקאי, שמטרתו להפחית את השליטה האיראנית במצר הורמוז, לווה בסנקציות חדשות שהוטלו השבוע על ישויות הקשורות לטרנספורט האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.

ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב , סנטקום )

דילמה קשה לשלטון

הדילמה של השלטון בטהראן קשה במיוחד עקב זכרונות מגלי מחאה קודמים, כמו זה שפרץ בשנת 2019 עקב זינוק במחירי הבנזין.

הכלכלן האיראני אמירחוסיין ח'אליקי הסביר את גודל המצוקה: "כאשר לממשלה אין לגיטימציה ומשאבים מספיקים, ובמיוחד באמצע מלחמה, השאלה היא איך נוכל להמשיך במצב הנוכחי כאשר אין לנו עוד את המשאבים כדי לקיים זאת". יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבאף, טען כי העלאת מחירים תהיה שגיאה שהאויב ינצל ליצירת תסיסה.

בדרג המדיני מנסים לשדר איתנות לצד הודאה חלקית במציאות הקשה שנכפתה על האזרחים. הנשיא מסעוד פזשכיאן אמר בראיון לטלוויזיה הממלכתית: "אנו עומדים מול מלחמה. האויב תקף את משאבי הנפט והגז שלנו, והייצור שלנו ירד. אנו עומדים באיתנות במלחמה, אך עלינו לסייע בהגדלת חוסנה של המדינה". פזשכיאן ציין כי הוא נמנע מהדלקת תאורה במשרדו ומשתמש במאוורר בלבד, והזהיר כי "אם נעלה את מחיר הבנזין בצורה פזיזה, ניצור בעיות לאנשים".

המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, התייחס גם הוא למצב וקרא ללכידות פנימית מול הלחצים הבינלאומיים והמחסור המתמשך. בדברים שנשא הזהיר מפני פילוג פנימי שעלול לשרת גורמים זרים, והדגיש: "עבד זה מייעץ לכל בני האומה לא לאפשר שום מחלוקת תקום בינם לבין עצמם בשום פנים ואופן". ח'אמנאי קרא לדרג הניהולי שלא להבליט את חולשות הממשל בפומבי כדי לא לחזק את עמדת היריבים.

בעיות תשתיתיות ארוכות שנים

לצד המלחמה והמצור, המשבר מוחרף בשל בעיות תשתיתיות ארוכות שנים במדינה. מחירי הדלק המוזלים מעודדים הברחות נרחבות של בנזין מסובסד למדינות השכנות, תופעה שהשלטונות אינם מצליחים למגר. בנוסף, ההסתמכות המוגברת על רכבים פרטיים נובעת מחוסר במערכות תחבורה ציבורית יעילות. הפרשן הכלכלי רזא ע'ייבי סיכם: "צעדים כמו שינוי מכסות הדלק ישנה בצורה הטובה ביותר את האופן שבו המחסור מופץ – ולא את המחסור עצמו".