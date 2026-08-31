 דלג לתוכן הראשי
תיעוד הזוי

ערימות על גבי ערימות: זה מה ששווים 8 גרם זהב בריאל איראני

סוחר איראני הציג את שוויים של 8 גרם זהב בשטרות איראנים - ערמות בלתי נגמרות של שטרות נייר | כעת, גוגל מסמן את שווי הריאות האיראני ב-0.00 | סופו של המטבע האיראני? (בעולם)

בעקבות המהלכים האמריקנים, רשם המטבע האיראני נפילה חדה בשוק החופשי, כשהדולר נסחר ברמה של כ-2.07 מיליון ריאל.

מדובר בשחיקה של כ-50% בערכו של המטבע מתחילת שנת 2026. נגיד הבנק המרכזי של עבדולנאסר המתי הודה כי יצוא הנפט של המדינה "נעצר למעשה".

​השחיקה המהירה בערך השטרות הובילה אזרחים רבים לנסות ולהמיר את כספם בנכסים יציבים, בעיקר זהב ומטבעות זרים. בשל הערך הנמוך של הנייר, רכישה של כמות זהב קטנה מחייבת כעת העברת ערימות מזומנים נרחבות. במקביל, איחוד האמירויות הודיעה על הקפאת העברות הכספים מול בנקים איראניים.

​שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס למצב ואמר כי "אנו מאמינים שמבנים כמו ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה וקבוצת BRICS הם כלים יעילים לשבירת מונופול הכוח ולמעבר לסדר בינלאומי צודק יותר". מנגד, בכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי הבהיר כי כל תמיכה של מדינה זרה בסנקציות תוגדר בתור "מעשה מלחמה".

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה אדם מוכר כמות קטנה של זהב - גרם בלבד, בתמורה לערימות בלתי נגמרות של שטרות ריאל איראני.

איראןאינפלציהזהב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר