ערימות על גבי ערימות: זה מה ששווים 8 גרם זהב בריאל איראני

בעקבות המהלכים האמריקנים, רשם המטבע האיראני נפילה חדה בשוק החופשי, כשהדולר נסחר ברמה של כ-2.07 מיליון ריאל.

מדובר בשחיקה של כ-50% בערכו של המטבע מתחילת שנת 2026. נגיד הבנק המרכזי של איראן עבדולנאסר המתי הודה כי יצוא הנפט של המדינה "נעצר למעשה".

​השחיקה המהירה בערך השטרות הובילה אזרחים רבים לנסות ולהמיר את כספם בנכסים יציבים, בעיקר זהב ומטבעות זרים. בשל הערך הנמוך של הנייר, רכישה של כמות זהב קטנה מחייבת כעת העברת ערימות מזומנים נרחבות. במקביל, איחוד האמירויות הודיעה על הקפאת העברות הכספים מול בנקים איראניים.

​שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס למצב ואמר כי "אנו מאמינים שמבנים כמו ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה וקבוצת BRICS הם כלים יעילים לשבירת מונופול הכוח ולמעבר לסדר בינלאומי צודק יותר". מנגד, בכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי הבהיר כי כל תמיכה של מדינה זרה בסנקציות תוגדר בתור "מעשה מלחמה".

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה אדם מוכר כמות קטנה של זהב - גרם בלבד, בתמורה לערימות בלתי נגמרות של שטרות ריאל איראני.