הפארק הלאומי גרנד קניון באריזונה נפגע בסוף השבוע משיטפון פתאומי עז שהותיר אחריו הרס רב.

השיטפון, שהחל בעקבות סדרת סופות מעל קניון ברייט אנג'ל ואזור פנטום רנץ', גרם להריסת גשרי הולכי רגל, פגיעה קשה בתשתיות המים ולפינוי עשרות מטיילים שנלכדו באזור.

גופתו של גבר בן 46 חולצה מנהר הקולורדו ליד קריסטל רפידס, והנהלת הפארק מסרה כי הערכה קודמת בדבר 20 נעדרים הייתה אומדן עבודה ראשוני בלבד.

לפחות 62 בני אדם פונו מהאזור עד לשעות אחר הצהריים של יום ראשון, כאשר צוותי חילוץ ביצעו סריקות נרחבות באמצעות מסוקים לאורך מסלול צפון קאיבאב ונהר הקולורדו.

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הסופות שהחלו בשבת בבוקר גרמו לנזק כבד לתשתיות הפארק. כמעט כל גשרי הולכי הרגל שמעל נחל ברייט אנג'ל נהרסו לחלוטין, וזרם המים הרחיב את אפיק הנחל באופן דרמטי.

בני זוג ששהו במקום סיפרו כי במהלך פינוים ראו כי הגשרים שעברו עליהם דקות ספורות קודם לכן נשטפו במי השיטפון.

הנהלת הפארק הודיעה על הפסקת לינות בבתי המלון החל מיום שני, ניתוק גישה לברזי מים במתחמי המחנאות ואיסור מוחלט על הבערת אש ומנגלים.

הדוברת ג'ואל בירד מסרה כי הנעדרים מוגדרים כמטיילים באזורים הפנימיים או כאלה שטיילו באזור צפון קאיבאב ופנטום רנץ'.

כתוצאה מהשיטפון נחסמה התנועה בנהר הקולורדו בשל סחף רב ומבני מתכת שנגרפו למים. תנאי מזג האוויר ביום ראשון התרכזו בעיקר בצד הצפוני של הקניון, עם משקעים של עד 2.5 סנטימטרים בשעה.

הנהלת הפארק הזהירה מפני סופות נוספות שיכולות להוביל לשיטפונות נוספים, מפולות סלעים ושינויים בתנאי המסלולים והנהר. הפארק פתח מוקד טלפוני לקבלת מידע מהציבור, אך בשלב זה לא אותרו נעדרים נוספים מעבר לגבר שגופתו חולצה מהנהר.