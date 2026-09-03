בצל הדיונים הציבוריים והדיווחים השונים על תפקודו בבוקר מתקפת הפתע, משרד ראש הממשלה פרסם הערב (חמישי) באופן רשמי את סדר היום והשתלשלות האירועים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשעות הראשונות של ה-7 באוקטובר.

בצירוף ללוח הזמנים המפורט, הבהירו בלשכה כי הרקע למהלך הינו "בעקבות פרסומים מוטעים שהתפרסמו לאחרונה", במטרה להציג את תמונת המצב כפי שמתועדת ברשומות.

לפי הלו"ז שנחשף, העדכון הראשוני על המתקפה מרצועת עזה הועבר לראש הממשלה על ידי המזכיר הצבאי בשעה 06:29. כרבע שעה לאחר מכן, בשעה 06:44, התקיימה שיחת עדכון שנייה שבה תהה נתניהו מדוע לא עלה כל אינדיקציה במודיעין המוקדם שהועבר אליו, ובמקביל ביקש לבדוק את צורכי גיוס המילואים הנרחב ואת ההיתכנות לביצוע חיסולים ממוקדים של צמרת החמאס.

בשעה 07:30 יצאה שיירת ראש הממשלה לכיוון הקריה בתל אביב, כאשר במהלך הנסיעה שוחח נתניהו עם שר הביטחון – שעדכן כי עדיין אין תמונת מצב ברורה – והנחה לכנס הערכת מצב בבור.

הגעתו של ראש הממשלה לקריה נרשמה בסביבות השעה 08:00 (כאשר לפי רישומי שירות הביטחון הכללי ההגעה הייתה בשעה 08:22). בשעות שאחרי ההגעה, בין 08:30 ל-09:30, קיבל נתניהו עדכוני מודיעין שוטפים מצוות המזכירות הצבאית. במקביל, בשעה 08:40, כינס שר הביטחון את הרמטכ"ל וראש השב"כ על מנת לגבש תמונת מצב לקראת הדיון המרכזי.

התפתחות משמעותית נוספת בלוח הזמנים מצביעה על כך שרק בשעה 09:47 קיבל המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, לראשונה, את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השב"כ מוקדם יותר באותו בוקר, בשעה 05:15 לפנות בוקר.

סביב השעה 09:55 התכנסה הערכת המצב המרכזית בבור בהשתתפות צמרת הביטחון: שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ. במהלך דיון זה קיבל נתניהו שורה של החלטות דרמטיות: הוא הנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול למניעת הברחת חטופים וכניסת מחבלים נוספים, דחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי בלבד והוראה על גיוס מלא, והנחה להוריד פקודת מלחמה ולהיערך במקביל לחזית הצפונית. בתום הישיבה הרחבה קיים ראש הממשלה התייעצות ביטחונית מצומצמת עם שר הביטחון והרמטכ"ל.