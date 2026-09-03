86 ספינות הוסטו ממסלולן | כך נראית אכיפת המצור הימי על איראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם הלילה (בין רביעי לחמישי) תיעוד מפעילות הכוחות האמריקניים לאכיפת המצור הימי על איראן, במסגרת המאמץ המתמשך לחנוק את כלכלת המשטר בטהראן ולמנוע תנועת סחורות וציוד צבאי.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, הכוחות האמריקניים הסיטו 86 כלי שיט מסחריים ממסלולם במסגרת הפעילות לאכיפת המצור. מדובר בספינות שניסו להגיע לנמלים איראניים או לצאת מהם, והופנו על ידי הצי האמריקני.

במקביל, שלושה כלי שיט הושבתו במהלך הפעילות, ושני כלי שיט נוספים נבדקו לאחר שכוחות אמריקניים עלו עליהם. הבדיקות נועדו לוודא שהספינות אינן מפליגות לכיוון איראן ואינן נושאות מטענים האסורים במסגרת המצור.

המצור הימי האמריקני על איראן חודש ב-14 ביולי השנה, לאחר קריסת ההבנות הזמניות שנחתמו בחודש יוני. מאז חידוש המצור, ארצות הברית מפעילה לחץ ימי מתמשך על נמלי איראן ועל אזורי החוף שלה, במטרה לשבש את התנועה הימית ולהקשות על שינוע סחורות, דלק וציוד צבאי.

דיווחים מערוצי אופוזיציה איראניים מצביעים על כך שהמצור מתהדק באופן משמעותי. על פי הדיווחים, הצי האמריקני כבר אינו מסתפק במניעת כניסת ספינות לנמלים איראניים או יציאה מהם, אלא מזהיר בימים האחרונים גם ספינות איראניות מפני תנועה בין נמלים שונים בתוך המים הטריטוריאליים של איראן עצמה.

ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת על רקע חילופי אש חריפים שהתרחשו בשבוע האחרון, כאשר צבא ארה"ב תקף משגרי מוקשים ימיים של משמרות המהפכה במצר הורמוז, ובתגובה שיגרה איראן מטחי טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן.

במערכת הביטחון בישראל מגבירים את הדריכות לנוכח ההסלמה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.