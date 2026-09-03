מערכת הלייזר אירון מתוצרת רפאל ( צילום: משרד הביטחון )

בהודעה רשמית שפורסמה השבוע, חשף צבא ארצות הברית כי נחתם החוזה הראשון לייצור מערכת נשק לייזר רב-עוצמה המיועדת להשמדת כלי טיס בלתי מאוישים. ההסכם, שנערך עם חברת AeroVironment, מסמן צעד משמעותי בפיתוח דור חדש של אמצעי הגנה אווירית מבוססי אנרגיה מכוונת.

על פי הפרטים שנמסרו, מדובר במערכת High Energy Laser (E-HEL) - תותח לייזר רציף בעל עוצמה גבוהה במיוחד, המסוגל לייצר קרן אנרגיה ממוקדת המשמידה יעדים אוויריים. היתרון המרכזי של הטכנולוגיה החדשה טמון בעלות התפעול הנמוכה ביותר: בניגוד לטילי יירוט מסורתיים העולים עשרות אלפי דולרים ליחידה, כל "ירייה" של המערכת הלייזרית מתבצעת בעלות חשמל בלבד. גנרל כריסטופר לאנב, סגן ראש המטה של הצבא האמריקאי, הבהיר כי תוכנית האנרגיה המכוונת תעניק ליחידות הצבאיות יכולת חדשה להתמודד עם איומי הכטב"מים. "המערכת מספקת מענה טכנולוגי לאתגר המרכזי של שדה הקרב המודרני", ציין בהצהרתו הרשמית. המערכת פותחה תוך שימוש בגישת עיצוב מודולרית פתוחה הכוללת 11 ממשקים עיקריים. תכנון זה מאפשר גמישות תפעולית רחבה - המערכת אינה מוגבלת לפלטפורמה או רכב בודד, וניתן לפרוס אותה ממתקנים קבועים, אתרים טקטיים חצי-קבועים וכלי רכב קרביים ניידים. הארכיטקטורה הפתוחה גם תאפשר שדרוגים טכנולוגיים מתמשכים ושילוב יכולות חדשות ככל שיתפתחו. ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח דוד הכהן וב. ניסני | 15:59 כידוע, ישראל כבר שילבה טכנולוגיית לייזר במערכת כיפת ברזל, כאשר מערכת "אור איתן" הישראלית הוטמעה במרכזי הבקרה של הסוללות. גם חברת אלביט חשפה לאחרונה מערכת לייזר אווירית המותקנת על מסוקים ומטוסים ליירוט נחילי כטב"מים.

מערכת הלייזר אור איתן ( צילום: רפאל / משרד הביטחון )

המהלך האמריקאי מגיע על רקע שינוי מהותי באופי האיומים הצבאיים. בשנים האחרונות הפכו כטב"מים ורחפנים לכלי נשק מרכזי בזירות קרב שונות ברחבי העולם, והצבאות מחפשים פתרונות כלכליים להתמודדות עם איום זה. עלות הטילים המיירטים המסורתיים יוצרת משוואה כלכלית בעייתית כאשר מדובר ביירוט מטרות זולות יחסית.

הצבא האמריקאי הדגיש כי המערכת מופעלת באמצעות חשמל, מה שמאפשר למפעילים לתקוף יעדים בעלות נמוכה משמעותית לכל ירייה. יכולת זו צפויה לשנות את הדינמיקה התפעולית בשדה הקרב, במיוחד בתרחישים שבהם נדרש להתמודד עם מספר רב של איומים אוויריים במקביל.