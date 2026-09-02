חשיפה היסטורית: כמעט שני עשורים לאחר אחד מהמבצעים המסתוריים, הנועזים והמשפיעים ביותר של מערכת הביטחון הישראלית במזרח התיכון, ישראל מודה לראשונה באופן רשמי כי היא זו שעמדה מאחורי חיסולו של הגנרל הסורי מוחמד סולימאן.

סולימאן, שחוסל בקיץ 2008 בעיירת הנופש והחוף טרטוס, נחשב לאיש הסוד הקרוב והבכיר ביותר של נשיא סוריה בשאר אל-אסד. במסגרת תפקידו החזיק בסמכויות נרחבות ביותר, ניהל את פרויקטי הרכש והפיתוח המובילים של הצבא הסורי והיה הרוח החיה והאדריכל המרכזי שעמד מאחורי הקמת הכור הגרעיני בדיר א-זור – פרויקט שנבנה בשיתוף פעולה חשאי מול צפון קוריאה והושמד על ידי חיל האוויר הישראלי בשנת 2007.

מעבר לתפקידו המרכזי בבניית היכולת הגרעינית של המשטר הסורי, שימש סולימאן כצינור האסטרטגי והחוליה המקשרת הבכירה ביותר להעברות אמצעי לחימה מתקדמים, טילים ונשק שובר שוויון מאיראן ומדמשק לידי ארגון חיזבאללה בלבנון. כמי שפיקד על הענף החשאי לפיתוח ורכש אמצעי לחימה של צבא סוריה וניהל את תקציבי העתק הביטחוניים של ארמון הנשיאות, סולימאן היה הדמות הדומיננטית והאחראית המרכזית להתעצמותה הצבאית של סוריה וגרורותיה באזור, דבר שהפך אותו ליעד מודיעיני ומבצעי ראשון במעלה.

האירוע הדרמטי והמורכב יצא לפועל ב-1 באוגוסט 2008. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט חשף בספרו את הפרטים. כך לפי הדיווח ב-Ynet. סולימאן שהה באותה עת בבית הקיט הפרטי שלו על קו החוף בעיר טרטוס, וגשר המרפסת צפה ישירות אל מי הים התיכון. בשעות הערב, בעוד הגנרל הסורי יושב במרפסת ביתו ואוכל ארוחת ערב לצד אורחיו, הגיח מתוך המים כוח קומנדו ימי מיוחד. הלוחמים, צלפים מיומנים של שייטת 13, התקרבו בחסות העלטה עד למרחק של כ-150 מטרים בלבד מהמרפסת, כשהם מתפרסים ותופסים עמדות משני צדיה. על אף שבחופים הסמוכים באותה עת שהו עוברי אורח ואנשים רבים, הנוכחות השקטה והזהירה של הלוחמים נותרה בלתי מורגשת לחלוטין.

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עם קבלת הפקודה ולאחר שהיעד זוהה בוודאות מוחלטת, ביצעו הצלפים ירי מדויק ומטווח קצר לעבר סולימאן. שלושה כדורים שנורו לעברו פגעו בראשו, בעורפו ובצווארו, וראשו שנשמט לאחור בישר על מותו המיידי. מכת האש המדויקת הותירה את הנוכחים במקום ואת ארמון הנשיאות בדמשק בהלם מוחלט. מייד לאחר ביצוע הירי הקטלני ונטרול היעד, נסוגו לוחמי השייטת במהירות ובחשאיות בחזרה לקו המים, נאספו על ידי סירת חיל הים שהמתינה להם ונעלמו אל עומק הים מבלי להותיר עקבות.

בעקבות המבצע והמכה הקשה שספג המשטר, העדיף אסד לשמור על שתיקה רועמת ולא להאשים את ישראל באופן פומבי. היחיד שהתייחס לאירוע פומבית היה מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, אשר טען כעבור מספר חודשים כי ישראל אחראית להתנקשות בעקבות תפקידו המרכזי של סולימאן במלחמת לבנון השנייה. אישוש ראשון למעורבות ישראלית הגיע בשנת 2015, בעקבות הדלפת מסמכי מודיעין אמריקניים של סוכנות ה-NSA על ידי אדוארד סנואודן, אשר קבעו כי שייטת 13 היא זו שביצעה את הפעולה. כעת, 18 שנים לאחר המבצע והודות לחשיפותיהם של ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט וגורמי הביטחון, מובא סוף מוחלט לשנים של ספקולציות ושמועות סביב חיסולו של האיש ניהל את הפרויקטים החסויים ביותר של הממלכה העלווית.