"החלטנו לחלץ באופן בהול": שב"כ מאשר את האיום

לראשונה מאז החלו הדיווחים והספקולציות בכלי התקשורת, שירות הביטחון הכללי (שב"כ) שובר שתיקה ומאשר באופן רשמי כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שהה תחת "איום משמעותי" בעת שהתגורר באזור מיאמי בארצות הברית. במערכת הביטחון הוחלט להטיס אותו חזרה לישראל באופן בהול יחד עם צוות האבטחה הצמוד של יחידת אבטחת האישים.

הפרשה נחשפה במלוא עוצמתה בעקבות דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון, בו חשף כי "איראן סימנה את אחד מבניי" וניסתה לפגוע בו. בעקבות חשיפה זו, רשת החדשות האמריקנית Newsmax דיווחה בהרחבה על המזימה, וציינה כי המודיעין הישראלי זיהה כבר בחודש דצמבר 2025 כוונה איראנית לחסל את יאיר, כולל נוכחות של גורמים עוינים שביצעו מעקבים סביב מקום מגוריו באזור הלנדייל ביץ'.

פער בין הטענות למידע המודיעיני

עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מיהרו להבהיר כי למרות הדיווחים הדרמטיים מעבר לים, מדובר היה במידע מודיעיני כללי על כוונה לפגוע בדמויות בכירות ולא בהתרעה קונקרטית על פיגוע שעומד להתבצע בדקות הקרובות. "המידע עסק בכוונה רחבה לפגוע בבכירים ישראלים, ולא במזימה ספציפית שעמדה לצאת לפועל", הבהירו גורמי הביטחון.

הדברים נאמרו בניגוד לטענות שהעלה יאיר נתניהו עצמו במכתב תלונה רשמי ששלח נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. במכתבו טען נתניהו כי מאבטחי השב"כ התמודדו עם חוליית מחבלים שהגיעה עד לפתח הבית וכי בזכות תושייתם נמנע אסון. "בעקבות אותם פרסומים הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי", נטען במכתב.

משגב דחה את הטענות מכל וכל וכינה אותן "פייק". גורמי הביטחון מסרו כי "לא מכירים כאן סיכול של הרגע האחרון שעמד לצאת אל הפועל", ובכך הבהירו כי לא מוכר אירוע שבו נעצרה חוליית טרור או נמנע חיסול נגד נתניהו הבן במיאמי.

החלטה דרמטית במערכת הביטחון

למרות ההסתייגויות סביב אופי האיום המיידי, בשב"כ בחרו שלא לקחת סיכונים מיותרים. במסגרת ההיערכות והרצון להימנע מנטילת סיכונים, הוחלט לתגבר את מערך האבטחה סביב נתניהו הבן באופן דרסטי, והוא הונחה לשוב מיד לארץ. לפי הדיווח האמריקני, המודיעין הישראלי זיהה את האיום החמור כבר בחודש דצמבר והתריע בפני הרשויות המקומיות, דבר שהוביל לכך שנתניהו עזב את ציודו האישי וטס ישירות לישראל.

מאז שובו לארץ, הוא מתגורר תחת מעטפת ביטחונית הדוקה. האירוע כולו מציב מחדש במוקד הדיון הציבורי את סוגיית אבטחת בני משפחת נתניהו, המעוררת ויכוח נוקב על עלויות, נחיצות ומדיניות האבטחה של אישים מחוץ לגבולות המדינה מול זרועות הטרור של האייתוללות.