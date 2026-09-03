את מי הייתם רוצים לראות בכנסת? דרעי, גפני או גולדקנופף ואולי בכלל מישהו חדש? | הפריימריז החרדי של 'כיכר השבת' יוצא לדרך אחרי קדנציה ארוכה וסוערת ורגע לפני סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, בואו לבחור את חברי הכנסת החרדים שתרצו לראות גם בכנסת הבאה | הצביעו והשפיעו (חרדים)