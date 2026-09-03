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את מי הייתם רוצים לראות בכנסת?

דרעי, גפני או גולדקנופף ואולי בכלל מישהו חדש? | הפריימריז החרדי של 'כיכר השבת' יוצא לדרך

אחרי קדנציה ארוכה וסוערת ורגע לפני סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, בואו לבחור את חברי הכנסת החרדים שתרצו לראות גם בכנסת הבאה | הצביעו והשפיעו (חרדים)

5תגובות
את מי תרצו לראות בכנסת? (צילום: שאטרסטוק)

רגע לפני סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, אתר 'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם, יוצא עם 'הפריימריז החרדי' ומאפשר לכם הגולשים לבחור את חברי הכנסת שתרצו לראות בכנסת הבאה.

איך זה עובד?

לפניכם סקר עם ארבע שאלות.

בשאלה הראשונה תוכלו לבחור עד 3 שמות מתוך רשימת שכיהנה בכנסת האחרונה. בשאלה השנייה תוכלו לבחור עד 3 שמות מתוך רשימת 'יהדות התורה' שכיהנה בכנסת האחרונה. בשאלה השלישית תוכלו לבחור עד 3 שמות מבין ראשי העיר ה המכהנים ברחבי הארץ. השאלה הרביעית היא שאלה פתוחה, בה תוכלו להציע שם אחד אותו תרצו לראות בכנסת הבאה. תפתיעו אותנו!

כנסו עכשיו והצביעו >>>
חרדיםש"סדגל התורהיהדות התורהאגודת ישראלפריימריזהח"כים החרדיםמפלגות חרדיותח"כים חרדיםבחירות 2026

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
למה אתם מאלצים אותנו לבחור בסיעות הקיימות? למה שלא תעשו סקר שכולל את כל הסיעות החדשות והישנות של החרדים ואז תוכלו לראות נתונים. אם אני אשכנזי ואתם מבקשים ממני לבחור דמויות של ש"ס אני אבחר לפי השמות ששמעתי יותר ולאו דווקא לפי הפעילות שלהם. תפתחו את האופציות ואל תגבילו אותנו
יהודי
3
כי הגיע זמן לאחד את כל עם ישראל ולעבוד למענם
אחי של החיד"א אברג'ל
2
הייתי מעדיף סקר " מי מאנשים האלה לא תרצו לראות בכנסת הבאה" (ואם אופציה ליותר מ 3 אפשרויות)
חרדי שפוי וחרד

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