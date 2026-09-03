רגע לפני סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, אתר 'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם, יוצא עם 'הפריימריז החרדי' ומאפשר לכם הגולשים לבחור את חברי הכנסת שתרצו לראות בכנסת הבאה.
איך זה עובד?
לפניכם סקר עם ארבע שאלות.
בשאלה הראשונה תוכלו לבחור עד 3 שמות מתוך רשימת ש"ס שכיהנה בכנסת האחרונה. בשאלה השנייה תוכלו לבחור עד 3 שמות מתוך רשימת 'יהדות התורה' שכיהנה בכנסת האחרונה. בשאלה השלישית תוכלו לבחור עד 3 שמות מבין ראשי העיר החרדים המכהנים ברחבי הארץ. השאלה הרביעית היא שאלה פתוחה, בה תוכלו להציע שם אחד אותו תרצו לראות בכנסת הבאה. תפתיעו אותנו!
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