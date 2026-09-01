במשרדי 'אגודת ישראל' ברחוב פרס בירושלים נערכה היום (שלישי) פגישה ראשונה בין הסיעות השונות המרכיבות את 'אגודת ישראל' בהשתתפות נציגי גור, שלומי אמונים, ויז'ניץ ובעלזא.

מדובר בפגישה ראשונה בין הצדדים מאז הבחירות המוניציפליות הסוערות שפילגו הלכה למעשה את 'אגודת ישראל', לאחר שנציגי ויז'ניץ וגור פעלו נגד מועמדי 'אגודת ישראל' ברחבי הארץ, בדגש על העיר אלעד, שם הם תמכו בראש העיר יהודה בוטבול על פני מועמדותו של ישראל פרוש.

ל'כיכר השבת' נודע כי בפגישה העלו נציגי שלומי אמונים ובעלזא טענות קשות כלפי עסקני גור וויז'ניץ אשר לדבריהם פועלים פעם אחר פעם נגד 'אגודת ישראל'. לטענתם, רגע לפני הבחירות הם מבקשים סליחה כאילו כלום לא קרה - אבל דקה אחרי הבחירות הם שוב בוגדים בהם.

אחד ממשתתפי הפגישה מטעם 'שלומי אמונים' הטיח בהם: "אתם רוצים שנשכח הכל? איך אתה רוצה שהקהילות באלעד ישכחו? הם סובלים יום-יום בגללכם, את הנעשה אין להשיב. זה נזק לציבור החסידי לדורות".

בפגישה, שהתקיימה בצעקות ובטונים צורמים, עלה גם נושא הכספים של אגודת ישראל, שלטענת שלומי אמונים ובעלזא גור עושה בהם ככל העולה על רוחם מבלי להתחשב ביתר הסיעות המרכיבות את המפלגה.

שלומי אמונים ובעלזא הבהירו בפגישה כי בלי "הפסקת הגניבה", כלשונם, של חשבון הבנק בו מוחזקים כספי המפלגה - "אין שום טעם להידבר בכלל".

בכיר ב'אגודת ישראל' אומר ל'כיכר השבת' כי גור העבירו את מימון המפלגות של 'אגודת ישראל' לחשבון בנק חדש, שם יש זכות חתימה רק להם, בניגוד לפסק בוררות שהתקיים בהוראת מועצת גדולי התורה. "גם אם יבטיחו להפסיק עם זה, מי ערב לנו שזה לא יחזור על עצמו?", הוא תוהה.

יצוין כי הרקע לפגישה שהתקיימה כאמור לראשונה מאז הבחירות המוניציפליות שנערכו לפני כשלוש שנים הוא בקשה של גור משלומי אמונים ובעלזא לסייע להם במשא ומתן מול 'דגל התורה' בכדי למנוע פגיעה במקום של ויז'ניץ ברשימה המשותפת בבחירות לכנסת.