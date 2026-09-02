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קול מצהלות חתנים

החסידים עלזו בבלגיה; הרבי מרמינוב השיא את בנו באנטווערפן | צפו בגלריה

באנטווערפן שבבלגיה נחגגה בעוז שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם שלום טירר, ר"מ בישיבת ויז'ניץ בעיר | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבני העיר, ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן | בשעות הקטנות של הלילה פצח הרבי מרימנוב בריקוד לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים) 

שמחת בית רימנוב
שמחת בית רימנוב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)
שמחת בית רימנוב (צילום: דוד ברנל)

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חתונהאנטוורפןהאדמו"ר מרימנוב

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