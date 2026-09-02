קול מצהלות חתנים החסידים עלזו בבלגיה; הרבי מרמינוב השיא את בנו באנטווערפן | צפו בגלריה באנטווערפן שבבלגיה נחגגה בעוז שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם שלום טירר, ר"מ בישיבת ויז'ניץ בעיר | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבני העיר, ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן | בשעות הקטנות של הלילה פצח הרבי מרימנוב בריקוד לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:36