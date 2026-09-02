 דלג לתוכן הראשי
כותרות היום | צפו

הסוכנות לאנרגיה אטומית מאשרת: היה כור גרעיני בסוריה | המהלך להדחת גפני ומקלב

סמוטריץ' קורא לוינטר " אל תיקח סיכונים" ותוקף את בן גביר | כך התנהל המהלך להדיח את גפני ומקלב | "לא תלוים ברוה"מ כזה או אחר": הגר"ד לנדו במסר לנתניהו | לראשונה מתחילת המלחמה - טראמפ במסר לעם האירני | חייל צה"ל לשעבר מואשם שניסה להתגייס לדעא"ש | מירוץ חימוש בחלל בין סין לארה"ב | סבא"א מפרסמת דוחות לגבי איראן וסוריה | תחזית מזג האוויר | השתלטות על בית הכלא באקוודור (היום בכיכר)

1תגובות
איראןדונלד טראמפאיתמר בן גבירסוריהבצלאל סמוטריץ'אקוודורסבא"אנריה סעדיה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
גם את גולדקנוף ניסו להדיח אך המליארדר התערב לטובתו
יהודית

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר