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סוסים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן

תחרות הנוודים העולמיים יצאה לדרך בקירגיזסטן, עם מסורת בת מאות שנים שהפכה לאירוע נוצץ: רכיבה על סוסים, קשתים ומפל מלאכותי (חדשות בעולם)

סוסים, לוחמים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן (צילום: מסך)

מחזה יוצא דופן קיבל את פני המשתתפים והצופים בקירגיזסטן, עם פתיחתה של תחרות מקומית שמפגיש משתתפים ממדינות שונות של עמי מרכז אסיה והמרחב הנוודי.

טקס הפתיחה נערך בבישקק, בירת קירגיזסטן, והציג שילוב מרשים של סוסים, תלבושות מסורתיות ומופע חגיגי שהעניק לאירוע אווירה שונה לחלוטין מזו של תחרויות מוכרות.

האירוע מעניק הצצה לעולם שבו הסוס היה במשך דורות חלק מרכזי מחיי היום יום, והיכולת לרכוב, להילחם ולפגוע במטרה הייתה לא רק מיומנות ספורטיבית אלא חלק מהתרבות והחיים עצמם.

סוסים, לוחמים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן
סוסים, לוחמים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן (צילום: רשתות חברתיות )

כ־30 אלף צופים מילאו את האצטדיון בבישקק, לצד מנהיגים ואורחים בכירים שהגיעו לעיר. בטקס השתתפו יותר מ־3,000 ספורטאים מ־104 מדינות, שצעדו במצעד המשלחות. לצד המצעד נערך מופע גדול שלמאות פרשים ומיצגים שהציגו את ההיסטוריה והתרבות של עמי הנוודים.

בין האורחים הבולטים היו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, שהגיעו לבישקק במסגרת פסגת ארגון שנחאי לשיתוף פעולה שנערכה במקביל.

נרנדרה מודיסוסיםמסע בזמןקירגיזסטן
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