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רועה נאמן לעדתו

הצצה לחדרים | הרבי מקרעטשניף נכנס לעקוב מקרוב אחר מיטות הבחורים בפנימייה

לרגל פתיחת זמן הלימודים התקיים מעמד מרגש בהיכל ישיבת "תורת ישראל" של חסידי קרעטשניף קרית גת | נשיא הישיבה, האדמו"ר סייר באגף הפנימייה החדש שנבנה בעקבות הגידול במספר התלמידים, קבע מזוזה וערך מעמד 'לחיים' בהיכל הישיבה | התלמידים עברו לקבל את ברכת השנה |סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)

המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)

לרגל פתיחת זמן הלימודים של חודש אלול בהיכל ישיבת "תורת ישראל" בשכונת 'רמות דוד' - קרעטשניף קרית גת, הופי נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת.

עם הגיעו למתחם הישיבה, קבע האדמו"ר מזוזות באגף הפנימייה, כמו כן כיבד את יו"ר הנהלת הישיבה הרב יונה באש בקביעת מזוזה. לאחר מכן ערך האדמו"ר סיור עם צוות הישיבה. האדמו"ר סיור מקיף יחד עם צוות הישיבה באגף החדש שנוסף לבניין הפנימייה. במהלך הסיור עקב האדמו"ר מקרוב אחר צורכיהם של הבחורים, נכנס לחדרי הפנימייה, שם הציגו בפניו מנהלי המוסדות את הריהוט החדש שהוכנס לרווחת התלמידים.

לאחר הסיור ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' בהיכל הישיבה. במעמד נשא דברות קודש ודברי הדרכה חוצבים לרגל תחילת זמן הלימודים, ולאחר מכן עברו תלמידי הישיבה בסך לעבור ולהתברך מפיו לקראת שנת הלימודים הבעל"ט.

המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)

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פתיחת הזמןקביעת מזוזותהאדמו"ר מקרעטשניף קרית גתישיבת תורת ישראל

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