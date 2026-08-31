לרגל פתיחת זמן הלימודים של חודש אלול בהיכל ישיבת "תורת ישראל" בשכונת 'רמות דוד' - קרעטשניף קרית גת, הופי נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת.

עם הגיעו למתחם הישיבה, קבע האדמו"ר מזוזות באגף הפנימייה, כמו כן כיבד את יו"ר הנהלת הישיבה הרב יונה באש בקביעת מזוזה. לאחר מכן ערך האדמו"ר סיור עם צוות הישיבה. האדמו"ר סיור מקיף יחד עם צוות הישיבה באגף החדש שנוסף לבניין הפנימייה. במהלך הסיור עקב האדמו"ר מקרוב אחר צורכיהם של הבחורים, נכנס לחדרי הפנימייה, שם הציגו בפניו מנהלי המוסדות את הריהוט החדש שהוכנס לרווחת התלמידים.

לאחר הסיור ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' בהיכל הישיבה. במעמד נשא דברות קודש ודברי הדרכה חוצבים לרגל תחילת זמן הלימודים, ולאחר מכן עברו תלמידי הישיבה בסך לעבור ולהתברך מפיו לקראת שנת הלימודים הבעל"ט.