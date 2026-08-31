במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אושרה העיר בית שמש כ״יישוב זכאי״ לעניין רישוי כלי ירייה. ההחלטה כוללת את רוב שטח העיר, למעט מספר רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב׳ שבהם מתגוררים קיצוניים מה״נטורי קרתא״.

ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה של משטרת ישראל וגורמי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה. בעקבות האישור, תושבי העיר המתגוררים באזורים שאושרו יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי על בסיס תבחין מגורים ביישוב זכאי, בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובהליך הרישוי הקבוע בחוק.

הרחובות שהוחרגו מהזכאות

בשכונת חפציבה הוחרגו הרחובות: בן איש חי, יוסף קארו, רבי צדקה יהודה, החפץ חיים, בן ציון אבא שאול, חיד״א, לוי אשכול 2-8 ו-61-75.

בשכונת רמה ב׳ הוחרגו: רבי עקיבא, רשב״י, הלל, רבי לויטס, יהודה הנשיא, רשב״ג, רבי יהושע, מצפה הרש״פ, האדמו״ר מבעלזא, מחזיקי הדת, תכלת מרדכי, אוהל יהושע, קדושת אהרון, דובר שלום, רבי פנחס בן יאיר ושד׳ הרצוג.

כל שאר רחובות ושכונות בית שמש מלבד אלו המוזכרים יהיו זכאים להוצאת רשיון לנשק. ההחרגה של שכונות הקיצוניים נעשתה על רקע התנגדותם העקרונית למדינת ישראל ומוסדותיה.

בן גביר: ״נשק בידיים הנכונות מציל חיים״

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: ״אני גאה להמשיך את מהפכת הנשק ולהרחיב אותה גם לבית שמש. לתושבי בית שמש, הנורמטיביים, כמו לכל אזרחי מדינת ישראל שאוהבים את מדינת ישראל, יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחתם״.

״נמשיך להרחיב את רפורמת הנשק, להוסיף עוד ערים, יישובים ושכונות לזכאות, ולהבטיח שכמה שיותר אזרחים יוכלו להגן על עצמם ועל מדינת ישראל״, הוסיף השר. ״המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים! אך מי שמתגאה בדגל אש״ף ומצטלם עם מחבלים הוא אויב, ולכן שכונות הקיצוניים הוחרגו מזכאות לנשק״.