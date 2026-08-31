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רפורמת הנשק

בן גביר אישר: רוב בית שמש זכאית לנשק - שכונות הקיצוניים הוחרגו

השר לביטחון לאומי אישר את העיר כיישוב זכאי למעט רחובות נטורי קרתא • תושבים יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי | המהפכה ברפורמת הנשק ממשיכה (משטרה)

10תגובות
(צילום: שאטרסטוק)

במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, , אושרה העיר בית שמש כ״יישוב זכאי״ לעניין רישוי כלי ירייה. ההחלטה כוללת את רוב שטח העיר, למעט מספר רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב׳ שבהם מתגוררים קיצוניים מה״נטורי קרתא״.

ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה של משטרת ישראל וגורמי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה. בעקבות האישור, תושבי העיר המתגוררים באזורים שאושרו יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי על בסיס תבחין מגורים ביישוב זכאי, בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובהליך הרישוי הקבוע בחוק.

הרחובות שהוחרגו מהזכאות

בשכונת חפציבה הוחרגו הרחובות: בן איש חי, יוסף קארו, רבי צדקה יהודה, החפץ חיים, בן ציון אבא שאול, חיד״א, לוי אשכול 2-8 ו-61-75.

בשכונת רמה ב׳ הוחרגו: רבי עקיבא, רשב״י, הלל, רבי לויטס, יהודה הנשיא, רשב״ג, רבי יהושע, מצפה הרש״פ, האדמו״ר מבעלזא, מחזיקי הדת, תכלת מרדכי, אוהל יהושע, קדושת אהרון, דובר שלום, רבי פנחס בן יאיר ושד׳ הרצוג.

כל שאר רחובות ושכונות בית שמש מלבד אלו המוזכרים יהיו זכאים להוצאת רשיון לנשק. ההחרגה של שכונות הקיצוניים נעשתה על רקע התנגדותם העקרונית למדינת ישראל ומוסדותיה.

בן גביר: ״נשק בידיים הנכונות מציל חיים״

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: ״אני גאה להמשיך את מהפכת הנשק ולהרחיב אותה גם לבית שמש. לתושבי בית שמש, הנורמטיביים, כמו לכל אזרחי מדינת ישראל שאוהבים את מדינת ישראל, יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחתם״.

״נמשיך להרחיב את רפורמת הנשק, להוסיף עוד ערים, יישובים ושכונות לזכאות, ולהבטיח שכמה שיותר אזרחים יוכלו להגן על עצמם ועל מדינת ישראל״, הוסיף השר. ״המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים! אך מי שמתגאה בדגל אש״ף ומצטלם עם מחבלים הוא אויב, ולכן שכונות הקיצוניים הוחרגו מזכאות לנשק״.
איתמר בן גבירנשקרישיון נשק

10 תגובות

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7
בוז עמוק לקנאים.
אברך ממיר
6
אל תדאגו להם הם יעבירו כתובת
ע.ו.
יכלו לעשות את זה כבר מזמן ולהעביר כתובת לאיזו התנחלות אם כל כך רצו רישיון.
רק לא ג ושס
אתה יוצא מנקודת הנחה שהם רוצים נשק? יש הרבה אנשים שלא מסתכלים על העסק הזה כמשהו מועיל, אלא מסוכן, סביר להניח שזה גם השקפת הקנאים
נו נו
5
הסיבה האמיתית היא שהמשטרה מפחדת שהם יעשו שימוש בנשק בהפגנות
דודי
הקנאים לא בכיוון בכלל למרות הכותרות המפוצצות על אלימות, אבל זה סיבוב יח"צ יפה
סגן שר הטיקטוק

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