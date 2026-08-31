הגאון רבי שבתי לוי בעצרת בכלא 10 - צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 1:19 הגאון רבי שבתי לוי בעצרת בכלא 10 ( צילום: קובי ישראל )

מאות מבני עולם התורה התכנסו אמש (ראשון) לעצרת מחאה בשערי כלא 10, על רקע מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק, שנשלח למאסר על רקע לימודו בישיבה.

העצרת, שנערכה בראשות רבנים, חברי מועצת חכמי התורה וראשי ישיבות, התקיימה בעקבות קריאה דרמטית וחריגה עליה חתמו במשותף זקן מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, וחבר המועצה, הגאון רבי שלמה מחפוד. הגאון רבי שבתי לוי, ראש מוסדות 'הליכות משה' ומראשי מארגני עצרת המחאה הספרדית, נשא דברים חריפים במהלך העצרת והתייחס למצב הביטחוני ולסוגיית ההרתעה. "איפה כוח ההרתעה של צה"ל?! יש מטוסים, יש מבצעים, יש טילים מדויקים, יש מודיעין, יש אמ"ן, יש מוסד, יש הכל. אבל אין כוח הרתעה. עושים מאיתנו צחוק", אמר הגר"ש לוי. לאור יום: חרדייה אמיצה תיעדה אנטישמי מרסס מסר מחליא בשכונה דניאל הרץ | 11:11 מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן חגג בר מצווה לבנו | צפו בגלריה איציק אוחנה | 11:05 בהמשך התייחס למצב מול ארגוני הטרור ואיראן: "הנה, חיזבאללה מתעצם, גם חמאס מתעצם, איראן מתעצמת, צוחקים על כולנו. זרקו טילים בלי סוף, ואין שום השפעה. מיליונים בלי סוף, ואין שום השפעה". את דבריו חתם בקריאה להתחזקות רוחנית בחודש אלול: "הלוואי וכולם יחזרו בתשובה".

הגר"ש מחפוד בעצרת - צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:41 הגר"ש מחפוד בעצרת ( צילום: קובי ישראל )

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד נשא דברים מנהמת ליבו ואמר כי "זה לא חדש. שבעים ושמונה שנים עם ישראל, המדינה נלחמת עם כל דבר של קדושה. אבל הגזירות האחרונות עלו על כולן".

עוד זעק הרב: "הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות. הם לא רוצים באמת חיילים, הם לא רוצים אותם בצבא, הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות. מה מעניין אותם? לעקור את היהדות מעם ישראל!".

לסיום אמר הרב כי "הם יודעים, עם ישראל אין עם ישראל עם אלא בתורתו. התורה היא חיינו, ולא יכולים להזיז אותנו כמלא נימה".