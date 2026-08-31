 דלג לתוכן הראשי
מעצר תלמידי ישיבה

"איפה כוח ההרתעה של צה"ל?! עושים מאיתנו צחוק" | זעקת הרב בעצרת המחאה מול כלא 10

מאות מבני עולם התורה התכנסו לעצרת מחאה בשערי כלא 10, על רקע מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק | הגאון רבי שבתי לוי, מראשי מארגני עצרת המחאה הספרדית, נשא דברים חריפים ואמר: "חיזבאללה מתעצם, גם חמאס מתעצם, איראן מתעצמת, צוחקים על כולנו", ותהה: "איפה ההרתעה?" (חדשות)

12תגובות
הגאון רבי שבתי לוי בעצרת בכלא 10
הגאון רבי שבתי לוי בעצרת בכלא 10 (צילום: קובי ישראל)

מאות מבני עולם התורה התכנסו אמש (ראשון) לעצרת מחאה בשערי , על רקע מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק, שנשלח למאסר על רקע לימודו בישיבה.

העצרת, שנערכה בראשות רבנים, חברי מועצת חכמי התורה וראשי ישיבות, התקיימה בעקבות קריאה דרמטית וחריגה עליה חתמו במשותף זקן מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, וחבר המועצה, הגאון רבי שלמה מחפוד.

הגאון רבי שבתי לוי, ראש מוסדות 'הליכות משה' ומראשי מארגני עצרת המחאה הספרדית, נשא דברים חריפים במהלך העצרת והתייחס למצב הביטחוני ולסוגיית ההרתעה.

"איפה כוח ההרתעה של צה"ל?! יש מטוסים, יש מבצעים, יש טילים מדויקים, יש מודיעין, יש אמ"ן, יש מוסד, יש הכל. אבל אין כוח הרתעה. עושים מאיתנו צחוק", אמר הגר"ש לוי.

בהמשך התייחס למצב מול ארגוני הטרור ואיראן: "הנה, חיזבאללה מתעצם, גם חמאס מתעצם, איראן מתעצמת, צוחקים על כולנו. זרקו טילים בלי סוף, ואין שום השפעה. מיליונים בלי סוף, ואין שום השפעה".

את דבריו חתם בקריאה להתחזקות רוחנית בחודש אלול: "הלוואי וכולם יחזרו בתשובה".

הגר"ש מחפוד בעצרת
הגר"ש מחפוד בעצרת (צילום: קובי ישראל)

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד נשא דברים מנהמת ליבו ואמר כי "זה לא חדש. שבעים ושמונה שנים עם ישראל, המדינה נלחמת עם כל דבר של קדושה. אבל הגזירות האחרונות עלו על כולן".

עוד זעק הרב: "הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות. הם לא רוצים באמת חיילים, הם לא רוצים אותם בצבא, הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות. מה מעניין אותם? לעקור את היהדות מעם ישראל!".

לסיום אמר הרב כי "הם יודעים, עם ישראל אין עם ישראל עם אלא בתורתו. התורה היא חיינו, ולא יכולים להזיז אותנו כמלא נימה".
גיוס חרדיםעצרת מחאההרב שבתי לויכלא 10מעצר תלמידי ישיבה

12 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
גם אם יביאו את כל צבא אמריקה עם כל הכלים המתקדמים ביותר לא תהיה הרתעה כל זמן שנלחמים בתורה . סמוטריץ כדאי תשמע תלמידי חכמים אמיתיים אתה הרסתה ונתת לגיטימציה להלחם בבני ישיבות אוי לך מיום הדין. כדאי שתחזור בתשובה ותגיד טעיתי והטעתי מודה ועוזב ירוחם.
חיים
ולפני כן מה היה? סתם קשקושים. תלמד קצת רמב"ם
דרום אדום
7
הצבא מבצע פקודות של הדרג המדיני. זה חדש לכם?
מיואש למדי
6
מצחיק קו המחשבה של החרדים אם יש הצלחות , זה בגלל הלימוד והתפילות של החרדים אם יש כישלונות , הצבא אשמה !!
ס"ט
כשיש חולה מאוד ונותנים לו תרופה אם מת סה המחלה אם נרפא זה התרופה מצחיק לא????
ממש
בתרופה יש דרך לבדוק. אתם בטוחים שאתם יודעים מה הקבה רוצה וכולם טועים. גאווה בזויה
אא

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר