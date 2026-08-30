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מי שלא (!) לומד

הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול"

סמל ג׳, שצפוי להיות בין המפקדים של המתגייסים לחטיבת החשמונאים, בראיון ל״כיכר השבת״ עם מסר למתגייסים החרדים | האם מי שנכנס לחשמונאים כחרדי יוצא גם כחרדי? זה מה שלפחות הוא טוען (חרדים) 

3תגובות
סמל ג בראיון
סמל ג בראיון (צילום: כיכר השבת)

סמל ג׳, שצפוי להיות בין המפקדים של המתגייסים לחטיבת החשמונאים, בראיון ל״כיכר השבת״ עם מסר למתגייסים החרדים: ״הם הולכים לעבור הכשרה לא פשוטה של שמונה חודשים, ובעזרת השם נוציא אותם הלוחמים הכי טובים שיכולים להיות והכי יראי שמים״, כך לדבריו.

בראיון ל'כיכר' הוא טוען כי ״אנחנו לא באים לשכנע אף אחד. כל אחד יעשה לפי מה שהרבנים שלו אומרים לו. אבל מי שכן מחליט לבוא ולתרום, חשמונאים זה המקום לצמוח, גם ברמה המקצועית וגם ברמה הרוחנית״.

על האווירה בחטיבה אמר: "מפקדים יראי שמיים כולם, האווירה היא אווירה של שבת, אווירה של חגים. חלקנו גם חווינו כבר לחימה בעזה, בסוריה ובלבנון".

סמל ג׳, ששירת כשמונה חודשים בלבנון, סיפר כי לאחר הלחימה החליט להעביר את הידע והניסיון לדור הבא: ״לחימה קשה, מאתגרת, המון אתגרים בדרך, אבל ברוך השם לחימה משמעותית מאוד ומאוד מספקת״.

על חודש אלול והסליחות בבסיס הוסיף: ״האווירה היא חד משמעית אווירה של ישיבה, בכל המובנים״.
גיוס חרדיםחטיבת החשמונאים

3 תגובות

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2
ב"ה אשרינו שזכינו. נגמרו התירוצים. צריך לסייע בנטל ולתת את חלקנו.
פלוני
חזק ואמץ!
דוד
1
אני אחרי שעברתי כמה וכמה מלחמות בחיים ואפילו הייתי חיות בכמה חזיתות לא משנה איזה חטיבה לא משנה איזה צבע לאף אחד אין היום ביטוח צריך רק רק רק רק להתפלל
סבתותא 👵

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