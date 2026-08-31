סערה פרצה הלילה (בין ראשון לשני) בעקבות שפיטתם של 16 לוחמים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שסירבו להתייצב לפעילות מבצעית ברצועת עזה לאחר שנדרשו לעלות לנמ"ר יחד עם פרמדיקית. האירוע, שהתרחש ביום רביעי האחרון, הוביל לביטול הפעילות המבצעית כולה.

הלוחמים נדרשו לבצע סיור מבצעי במרחב רצועת עזה, כאשר בנמ"ר שאמור היה ללוות אותם שהתה פרמדיקית. הלוחמים, תלמידי ישיבות ההסדר, סירבו לעלות לרכב יחד עם האישה מטעמי צניעות והלכה, וכתוצאה מכך הפעילות המבצעית כולה בוטלה.

עונשים מדורגים לפי מידת המעורבות

מפקד הגדוד שפט את הלוחמים בהתאם למידת מעורבותם באירוע. חמישה חיילים שהובילו את הסירוב נשפטו ל-10 ימי מחבוש, בעוד 11 חיילים נוספים שהצטרפו לסירוב נשפטו ל-5 ימי מחבוש. שניים מתוך חמשת החיילים שנשפטו לעונש החמור יותר יידרשו לעבור ועדת הערכה לפני חזרתם לפעילות לחימה.

בצה"ל נמסר כי האירוע נמצא בחקירה, וכי ננקטו צעדים פיקודיים כנגד המעורבים. גורמי הביטחון הבהירו כי מדובר בסירוב פקודה חמור שהוביל לביטול פעילות מבצעית.

"חרפה ואות קלון לרמטכ"ל"

ארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה הוציא תגובה חריפה במיוחד. "דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם", נכתב בהודעת הארגון. "אג'נדת הכפיה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה".

"צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו", המשיכו בארגון. "שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה".

ח"כ מעוז: "זה במשמרת שלכם"

יו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז, פנה באופן ישיר לצמרת המדינית והביטחונית. "רה"מ ושר הביטחון, זה במשמרת שלכם. אתם מפנים עורף לחיילי צה"ל", כתב מעוז. "לוחמי גבעתי, גדוד רותם - סיכנתם את חייכם במסירות נפש בלבנון, והצבא מפנה לכם היום עורף".

"לא ייתכן שביד אחת הצבא קורא לחרדים להתגייס, וביד השנייה פוגע בחיילים מצטיינים שרוצים לחיות לפי אמונתם", הוסיף מעוז. "גם אם תידרשו לשבת בכלא - עשו זאת בראש מורם ובגאווה יהודית. חופשי להיות יהודי".

הרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר שדרות, תקף את ההחלטה: "זו חוצפה שאין כדוגמתה. שר הבטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם, הם עמוד האש לפני המחנה, יזכרו לדורות כמנצחים".