שלושת חיילי גבעתי שסרבו לעלות על נמ"ר יחד עם פרמדקית נשפטו ל-10 ימים בכלא צבאי. בנשות לוחמים למען קדושת המחנה תקפו את הענישה "אות קלון וחרפה לרמטכ"ל ולשר הביטחון. עם ישראל כולו מחזק ומצדיע לגיבורי הרוח".

שלושת חיילי גבעתי, תלמידי ישיבות ההסדר, אשר סרבו בסוף השבוע לעלות לנמ"ר יחד עם פרמדיקית נשפטו הערב (ראשון) ל-10 ימים בכלא צבאי בידי המג"ד.

בארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה תקפו את שפיטת הלוחמים : "דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם. אג'נדת הכפיה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה.

צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו, שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה.

הרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר שדרות תקף "זו חוצפה שאין כדוגמתה. שר הבטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם, הם עמוד האש לפני המחנה, יזכרו לדורות כמנצחים האמיתיים בסיפור ההזוי הזה. מפקדיהם פעלו בניגוד להלכה ובניגוד לפקודה. מי שהיה צריך להישפט זה המפקדים שעברו על הנהלים."

כזכור, סערה פרצה בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, הפועל בימים אלה ברצועת עזה, לאחר ששלושה לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, לטענתם בהתאם להנחיות שקיבלו מרבותיהם.

בעקבות האירוע הוטל על כלל לוחמי המחלקה, המורכבת מבני ישיבות, עונש ריתוק למשך 21 ימים. במקביל, בצה"ל נשקלה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים שסירבו מהמשך שירותם בתפקידי לחימה.

לפי מידע שפורסם בערוץ 7, הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.

על פי גורמים המעורים בפרטי האירוע, לאחר ששלושת הלוחמים הודיעו כי לא יעלו לנמ"ר, נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית. לטענת הלוחמים, אף אחד מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

בעקבות כך החליטו המפקדים להטיל על כלל לוחמי המחלקה ריתוק של 21 ימים. לצד העונש הקבוצתי, נבחנה האפשרות לנקוט צעדים חמורים יותר נגד שלושת הלוחמים שסירבו לעלות לרכב ולהדיחם מתפקידי לחימה.