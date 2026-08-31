אחרי הריאיון בפטריוטים: השר האיראני מנסה "לחמם" את טראמפ

נתניהו וטראמפ ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י פרסם היום (שני) תגובה לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון שנתן אמש לתכנית "הפטריוטים" בערוץ 14. הדיפלומט הבכיר מטהרן כינה את נתניהו "נחש" והאשים אותו בהתנהלות כפולה כלפי ארצות הברית.

עראקצ'י שיתף ברשת X קטע מהריאיון שבו התייחס נתניהו, בריאיון אמש, למאמציו רבי השנים להעלות את האיום האיראני לראש סדר היום הבינלאומי. בריאיון, תיאר ראש הממשלה את פעילות ההסברה הממושכת שביצע בתקשורת האמריקנית לאורך השנים, כשהוא מדגיש את מאמציו להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית. "בעברית, נתניהו מצהיר בגלוי ובגאווה שהוא הפיל בפח את הממשל האמריקני לתוך מלחמה באיראן מטעמה של ישראל", כתב שר החוץ האיראני בפוסט שפרסם. "נתניהו צוחק במפורש על כך שהוא 'השפיע' על אמריקה דרך 1,000 שעות שידור ברשתות האמריקניות. באנגלית, הוא משבח את מנהיגותו של נשיא ארצות הברית. נחש". לטענת עראקצ'י, קיים פער מהותי בין המסרים שמעביר ראש הממשלה לציבור הישראלי בשפה העברית לבין האופן שבו הוא פונה לקהל הבינלאומי באנגלית. בעוד שבעברית, לדבריו, נתניהו מתרברב על השפעתו על הממשל האמריקני, באנגלית הוא מקפיד להרעיף שבחים על הנשיא טראמפ.

הוא באמת המציא את כל זה? הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

רקע: המתיחות בין וושינגטון לטהרן

ההתבטאות של שר החוץ האיראני מגיעה על רקע מתיחות חריפה בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הכריז לאחרונה על מהלך כלכלי דרמטי שכינה "Economic D-Day" נגד איראן, תוך שהוא מזהיר כל מדינה שתמשיך לסחור עם טהרן מפני השלכות כלכליות קשות.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אף הבהיר לאחרונה כי מטרת הצעדים הכלכליים היא להפיל את משטר האייתוללות. "זה אגרוף כפול. יש לנו את המצור, ועומדות להיות לנו הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה", אמר בסנט בריאיון לרשת CNBC.

סוגיית "גרירת" ארצות הברית למלחמה באיראן עלתה לדיון שוב ושוב בחודשים האחרונים, כאשר גורמים שונים בזירה הבינלאומית מביעים דאגה מההסלמה המתמשכת במזרח התיכון.