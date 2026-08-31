מאמר לאמיצים – פורצי דרך! איך נשבור את המחיצות, ויפתחו בפנינו שערי הרחמים, ונזכה בדין? והאם ידעת, שכל יהודי יקר לאבינו שבשמים כמו ספר תורה?

שאלו את הבעש"ט הקדוש, מדוע נשמתו ירדה לעולם? וענה: "להראות דרך אחר" שהאדם ימשוך על עצמו שלושה דברים: "אהבת ה' יתברך, ואהבת ישראל ואהבת התורה, ואין צריך לעשות סיגופים".

אהבת התורה, ואהבת ה' – נראה לנו שאיכשהו אנו מסתדרים... אהבת ישראל – יש לכל אחד מאיתנו קריטריונים ברורים את מי צריך לאהוב... יש דתי ויש חילוני, יש אשכנזי ויש ספרדי, יש חסיד ויש ליטאי ויש ברסלבר... וכל אחד יוסיף עוד כלבבו... וכיפות: יש כיפה שחורה וסרוגה שחורה, סרוגה צבעונית וכיפת גרוש או שאין כיפה.. ויש עוד קריטריון לאהבת ישראל, שאין להם מקור בתורה... וגם סוג הכובע קובע, ומיותר לפרט...

רק ששכחנו, שכשנגיע לדין בראש השנה: "לא הכובע קובע, ולא המעיל מועיל" - נעמוד לדין ללא לבושים חיצוניים! שכחת שכתוב: "ועמך כולם צדיקים"? אבל, חמול על עצמך, ותדון את עצמך כמו שהקב"ה דן את בריותיו.

הכל תלוי ברצון, אם רצונך לעשות שינוי, תדע שזה מתחיל ממש ב'קטנה': ושינוי הכי קטן שתעשה - אף דק כחוט השערה חשוב בשמים, ומוזיז את כל העולמות העליונים. כל עוד שהנר דולק אפשר עוד לתקן, ולשנות את דיננו בראש השנה: "פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם".

מה אנחנו לא יודעים על אהבת ישראל?

הבעש"ט הקדוש מלמד איך צריך לאהוב כל יהודי, ואומר: "אהבת ישראל, לאהוב יהודים הוא יקר מאוד אצל אבינו שבשמים, אצל הבורא ברוך הוא, כל יהודי הוא ספר תורה".

איך התייחס הבעש"ט הקדוש לכל יהודי, אומר הבעש"ט הקדוש: "את הקל שבקלים והפחות שבפחותים - אשר הוא בדעתך, אני אוהב אותו יותר מן מה שאתה אוהב את בינך יחידך".

ובציטוט נוסף אומר: "דע שכל אשר בשם ישראל יכונה הפחות והגרוע שבגרועים שאתה מדמה בנפשך". עצם זה שהוא ישראל, אף אם הוא הפחות והגרוע שבגרועים... וממשיך: "אני אוהב אותו יותר ממה שאתה אוהב לבינך יחידך בהרבה...".

ובמקום אחר אומר הבעש"ט הקדוש: "בני הווה יודע, שאני אוהב את הפחות שבפחותים מישראל, מכל מה שתוכל לדמות מן הפחיתות, יותר הרבה ממה - שאתה אוהב את בינך יחידך...".

מי מאיתנו יכול לומר כך? עכשיו ניתן להבין מה זה אהבת ישראל... לא פלא שאומר הבעש"ט הקדוש: "שצריך להיות מסירות נפש על אהבת ישראל, אפילו ליהודי שמעולם לא ראה". ברכנו אבינו כולנו כאחד... אמן.

רוצה לדעת איך הקב"ה מתנהג איתך?

נראה לנו שאנו צדיקים, אוהבים את בורא עולם ותורתו, והמלך בא לשדה לבקר אנשים שונים מאיתנו, ואנחנו איכשהו מסודרים... אבל, אם אתה באמת רוצה ללמוד את מידתו של הקב"ה, ואיך מתנהג עימך, תקרא את פרושו של הבעש"ט הקדוש על הפסוק, שאומר: "ואהבת לרעך" כמו שאתה תתנהג עם רעך באהבה ואחדות, "כמוך אני ה'" שאני ה' – אהיה 'כמוך', כך אני מתנהג איתך.

וזה בסוד 'ה' צילך' ומבאר הבעש"ט הקדוש: "שכמו שאדם מתנהג למטה עם חברו ורעו - באהבה ובמידות טובות, וכך יתנהג עימו מלך עליון". הנהגת הקב"ה עם האדם היא כמו - הצל של האדם: כל תנועה שהאדם עושה, הצל עושה כנגדו, כך - הקב"ה מתנהג עימנו. וזהו: 'ואהבת לרעך' – כי 'כמוך אני ה'' - להתנהג עם עימך באהבה וכל טוב.

איך נדע אם באמת אנו אוהבים את בורא עולם?

האם אנחנו באמת 'מכוסים' באהבת ה'? אומר בעל התניא בשם המגיד ממעזריטש, בשם הבעש"ט הקדוש: "ואהבת לרעך כמוך" הוא פרוש והאור על הפסוק - "ואהבת את ה' אלוקיך". כי כשיש אהבת ישראל יש - אהבת הבורא! שהרי, בכל יהודי יש - חלק אלוק ממעל, על כן: כשאוהבים יהודי, את הפנימיות שלו, הרי, ממילא אוהבים את ה'. וואוו! אם אין לך מספיק אהבת ישראל, אל תדון את עצמך - חכה!

מהיכן לוקחים כח לאהוב כל אחד מישראל?

עליך לזכור, שיש לקב"ה אהבה גדולה לכל יהודי: בלי קשר למעשיו, רק מתוקף - אהבתו הגדולה לכל בניו. בכל יהודי יש 'חלק אלוק ממעל ממש' נשמה טהורה, שהיא: חתיכת אלוקות ממש! שלא יכולה - להתלכלך או להתקלקל! היא הגיעה לעולם - טהורה! ותישאר לעולם - טהורה! כי היא – אלוקות ממש!

ולכן, חשוב לזכור: הכובע או הכיפה – לא משנים דבר באהבת בורא עולם לבניו... אם תהייתה, למה אינך מסוגל לאהוב את מי ששונה ממך, יש תשובה...

שורש אהבת ישראל - תאהב את עצמך

התורה מלמדת איך צריך לאהוב כל יהודי: "ואהבת לרעך כמוך" – תאהב את חברך, כפי שאתה אוהב את עצמך! ז"א, אהבת לעצמך היא הבסיס - לאהבת חברך! כי: אם אינך אוהב את עצמך, איך תאהב את חברך? ערכך העצמי אינו קשור למקצוע שלך, או ההצלחות והכישרונות שלך, וגם אינו קשור לחיצוניות שלך, או דירה ומכונית וכל דבר אחר שהשגת בחייך: ערכך העצמי נובע מנשמתו האלוקית – והוא יציב ובטוח לעולם!

אין משהו שיביא לך סיפוק, אושר ושמחה יותר מלהיות – מחובר לנשמתך! כי: החיבור לנשמתך, הוא החיבור – הבית האמיתי שלך! נשמתך שוכנת בגוף ארעי - שאינו העיקר! ובטח לא הכובע או הכיפה... ח"י אלול - תתחבר לבורא עולם ולצדיקי הדור שהם: כצינור ומקור שמזרים - אור וכוח אין סופיים לנשמתך. ומשם תוכל להתחיל לאהוב את עצמך, לפזר אהבה לכלל ישראל. לא אוהב את עצמך? חסר לך 'כלים' לאהבת ישראל!

בכל פעם שאתה מחזק את האמונה, שמקור האור והכוח שלך הוא אלוקי, אתה: משריש ומחזק את האמונה ואהבה שלך לעצמך, ומכאן – ליבך יכול לאהוב כל אחד מישראל. ברגע שאתה מרגיש בן אהוב, שווה וראוי של אבינו שבשמים, אתה פועל מתוך אהבה לעצמך, וגם - לסובבים אותך. נולדת להיות אהוב מכובד ומוערך, וכך כל יהודי באשר הוא... רק אחרי שתלמד לאהוב את עצמך – תוכל לאהוב גם את חברך.

אתה חלק אלוק ממעל! אין לך אופציה - לזלזל או להנמיך את עצמך! דון את עצמך לכף זכות, ואף פעם לא מאוחר...

אהבת ישראל - שוברת את המחיצות!

נחזור לשאלה בתחילת המאמר, איך אפשר בראש השנה לשבור את מחיצות המקטרגים? אומר הבעש"ט הקדוש: "האנחה שיהודי נאנח על צערו ח"ו של יהודי שני, שוברת כל המחיצות של ברזל של המקטרגים...". מוסיף ה'בני יששכר' דבר מדהים: אדם משתתף בצערו של חברו, לא יקבל צער דומה! כי כבר הצטער בצער חברו... והדברים נפלאים.

ולסיום, עם איזה מפתח פותחים את היכלות הרחמים, דלתות הרפואה, ישועה ופרנסה? אומר הבעל"ט הקדוש: "פרק תהילים לבבי, טרחה בעשיית טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות, ואהבת ישראל, הם - המפתחות המתאימים לכל המנעולים של היכלות הרחמים, דלתות רפואה ישועה ופרנסה". זה חלק קטן מהדברים שנשמת הבעש"ט מלמדת אותנו...

רוצה לזכות בדין? גם הקב"ה רוצה! אתה יכול! תתחיל היום! תעשה שינוי קטן, תתחיל לצעוד אט אט בדרך הנכונה... כי – כח עז לך... יש לך כנפי רוח... יש בך הרבה אומץ ותעוזה! כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, אמן!