אברהם פריד בביצוע מרגש לח"י אלול: 'הנשמה יורדת' 

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בעיצומו של חודש אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: אברהם פריד משחרר ביצוע לייב מרגש של הניגון החב"די 'הנשמה יורדת', מתוך מופעי 'צמאה' תשפ"ו. הפרויקט, שמגיע לכבוד ח"י באלול - יום הולדתם של מייסדי החסידות הבעל שם טוב ובעל התניא - מציע מסע מוזיקלי עמוק אל תוך השאלה הקיומית המרכזית: למה באנו לעולם?

בניגוד לסינגלים רבים שמשוחררים לקראת ימי הרחמים, הביצוע של פריד נולד מתוך רגעי שיא של מופעי 'צמאה', כשהקהל והזמר מתאחדים למסע רוחני משותף. העיבוד וההפקה המוסיקלית חתומים על ידי נאור כרמי, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת שנותנת מקום לעומק הרוחני של הניגון. הבחירה לשחרר את הביצוע דווקא בימים אלה אינה מקרית - זהו הזמן שבו אנו עסוקים בנשמה, בסיכום שנתי רוחני ובהתקרבות לבורא. הניגון החב"די 'הנשמה יורדת' עוסק בשאלה המרכזית של כל אדם: מה תכלית המסע? הנשמה מבקשת לשוב למקורה, יש לה אתגרים וניסיונות, בגשמיות וברוחניות. היא מעדיפה לחזור למעלה ולהיות קרובה לבוראה. אך ההבנה שהירידה, הקשיים והניסיונות, יש בהם מטרה והם לצורך עלייה, גורמת לתחושה שהמאמץ הוא כדאי. דווקא בתוך החיים הארציים, על הקשיים והנפילות שבהם, טמונה האפשרות לצמיחה ולעלייה גדולה יותר. אברהם פריד כותב בנימה אישית: "חברים יקרים, ידעתם שהנשמה שלכם יודעת לצעוק מקצה העולם ועד סופו? זה קורה כשהקב"ה אומר לה: 'נשמה יקרה שלי, אני יודע שהכי טוב לך פה לידי, בעולם הרוחני והטהור. אבל יש לי משימה בשבילך: לרדת למטה, לתוך עולם גשמי ולתוך גוף של יהודי'. ואז ממעמקי הנשמה עולה הצעקה: 'למה?! מה היה חסר לי פה למעלה, ממש ליד כיסא הכבוד?!' והבורא מסביר לה: 'שם, בעולם הגשמי, יש אפשרות ללמוד תורה ולקיים מצוות. את תפיחי חיים באותו יהודי ועל ידי כך תהיה לך עלייה גבוהה הרבה יותר מאשר אם היית נשארת פה לצדי'. אז הנשמה עונה: 'אם כך, הירידה היא לצורך עלייה! כל זה שווה וכדאי!'"

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הביצוע של פריד מצטרף לאלבום EP מיוחד של 'צמאה' שרואה אור בימים אלה לכבוד ח"י באלול. יחד עם הביצוע של פריד, כולל האלבום את השיר 'קול ביער' המיוחס לסבא משפולי מתלמידי הבעל שם טוב, המבוצע על ידי דניאל וייס בנם של שמוליק ויהודית וייס הי"ד, וכן את הניגון 'ארשת שפתינו' מתוך תפילות הימים הנוראים, המבוצע ברגש על ידי רביב כנר. השילוב בין שלושת הביצועים יוצר מסע מוזיקלי שלם המתאים בדיוק לאווירת התקופה.

המסר המרכזי של הניגון נוגע בנקודה עמוקה של תקווה ומשמעות. הימים ימי הרחמים והסליחות, ואנו עסוקים בנשמה ובסיכום שנתי רוחני. הניגון מזכיר לנו שכל הקשיים, כל הניסיונות וכל הנפילות שאנו עוברים בחיים הארציים - כולם חלק מתכנית גדולה יותר. הירידה היא לצורך עלייה, והמאמץ שאנו משקיעים בעולם הזה הוא בדיוק מה שמעניק לנשמה את האפשרות לצמוח ולהתעלות. זהו מסר של תקווה ואמונה שמתאים במיוחד לימי הרחמים, כשאנו מתכוננים לעמוד לפני בורא עולם.

הפרויקט של 'צמאה' לח"י באלול מצטרף לשורה ארוכה של יוזמות מוזיקליות שמשוחררות בימים אלה. בשבועות האחרונים ראינו סינגל חדש של ר' שמואל טולידאנו על פי ספר 'מסילת ישרים', דואט מרגש של רפאל מלול וקובי ברומר, ועוד פרויקטים רבים שנולדו מתוך הכיסופים לימי הרחמים. כל אחד מהם מציע זווית שונה על אותו מסר מרכזי - התקרבות לבורא, חשבון נפש ותקווה לשנה טובה.

הביצוע של אברהם פריד ל'הנשמה יורדת' מזכיר לנו שגם כשהדרך קשה, גם כשהניסיונות מתגברים והנפילות מצטברות - הכול חלק מתכנית גדולה יותר. הנשמה יודעת לאן היא הולכת, והיא מבינה שהירידה לעולם הזה היא בדיוק מה שיאפשר לה להגיע לגבהים שלא היו אפשריים אחרת. זהו מסר שכל אחד מאיתנו יכול לקחת איתו לימי הדין והרחמים הקרבים ובאים.