כשהניגון פוגש את הלב: ישיבת נהורא בקליפ שירת המונים מרגש

עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו: ישיבת נהורא משיקה קליפ שירת המונים מרגש במיוחד - 'שימני כחותם' - המשלב את קולותיהם של בני הישיבה באווירה שמחה ומרוממת. הפרויקט, שצולם בקמפוס הישיבה הפסטורלי במבוא חורון, מציע הצצה נדירה אל תוך ההווי הישיבתי המיוחד של נהורא, שבו התורה נמצאת במרכז לצד ניגון, שמחה ויצירה.

בניגוד לקליפים רבים שמשוחררים כסינגלים בודדים, 'שימני כחותם' נולד מתוך תהליך ארוך של פיתוח מוזיקלי בישיבה. לאורך השנה מתקיימים בחדר המוזיקה של הישיבה שיעורים ופעילויות מוזיקליות, המאפשרים לבחורים להתפתח ולהביא לידי ביטוי את יכולותיהם. מתוך השיעורים המוזיקליים, ובפרט תהליך פיתוח השירה והקולות בהובלת המפיק המוזיקלי המאסטרו ישראל סוסנה, נולדה היוזמה להפיק את הקליפ המיוחד.

הצילומים התקיימו ימים ספורים לפני סיום שנת הלימודים, בהשתתפות ראש הישיבה הרב אברהם יצחק גרינבוים שליט"א, צוות הרמי"ם, תלמידי נהורא ותלמידי המחזור החדש. עבור תלמידי המחזור החדש הייתה זו גם כניסה ראשונה אל תוך ההווי המיוחד של נהורא - הווי המשלב בית מדרש תוסס, עמל בתורה, אווירה חברתית מגבשת ומרחב המאפשר לכל בחור לפתח את כוחותיו וכישרונותיו.

את השיר 'שימני כחותם', המבוסס על מילות שיר השירים, ביצע במקור הזמר מוטי שטיינמץ בפרויקט 'לחיים קומזיץ'. הלחן המקורי של משה קאליש זכה לעיבוד מחודש וניצוח של ישראל סוסנה, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. הליווי המוזיקלי הסוחף של להקת בני נהורא, יחד עם ההקלטה המקצועית של משה סוסנה וקובי כרמי, יוצרים חוויה מוזיקלית שמחברת את המאזין ישירות לאווירת הישיבה.

המסר המרכזי של הפרויקט נוגע בנקודה עמוקה של ההווי הישיבתי בנהורא. בישיבה רואים חשיבות רבה ביצירת הווי עשיר, מחבר ומעצים, המעניק לבחורים מקום לביטוי, ליצירה ולפיתוח הכוחות הטמונים בהם. המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מההווי - מההפסקות שבין הסדרים ועד הזיצים המיוחדים. זמן אלול נפתח בישיבה בעוצמה גדולה ובריתחא דאורייתא, באווירה של התלהבות, שקידה והתמדה, והקליפ מבקש להביא טעימה מאווירה זו.

הפקת הקליפ נחתמה על ידי צוות מקצועי: הבימוי, הצילום והעריכה בוצעו על ידי טל חיים, והגרפיקה על ידי רחלי מנחם. המיקס הסופי של ישראל סוסנה מעניק לקליפ צליל מלוטש ומקצועי, תוך שמירה על האותנטיות והחום של הביצוע החי. התוצאה היא קליפ שמשלב בצורה מושלמת את העומק הרוחני של המילים עם השמחה והאנרגיה של בני הישיבה.

הקליפ מציג את השילוב הייחודי שמאפיין את ישיבת נהורא: תורה שנמצאת במרכז, לצד ניגון, שמחה, יצירה וחיבור - מרכיבים המשתלבים יחד בחיי היום־יום של בני נהורא ותורמים לאווירה המאפשרת צמיחה ועלייה. זהו ביטוי למודל חינוכי שרואה בפיתוח הכישרונים והכוחות של כל בחור חלק בלתי נפרד מהעלייה הרוחנית והלימודית.