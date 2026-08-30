בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, משיק הזמר נאור אלחדד יצירה מיוחדת במינה - 'דף חדש'. הסינגל החדש, שמגיע עם קליפ קולנועי מרהיב, נוגע בנקודה הכי אנושית ופשוטה: הרצון להשאיר מאחור את מה שכאב, להרים שוב את הראש ולהאמין שאפשר להתחיל מחדש.

השיר נולד מתוך המקום הכי אמיתי - הרגעים שבהם השנה שעברה חולפת מול העיניים, הרגעים הטובים לצד הנפילות, התפילות שלא תמיד קיבלו תשובה, והדברים שהיינו רוצים לתקן. דווקא מתוך המקום הזה, משיק אלחדד מסר של תקווה: אפשר להתחיל מחדש, אפשר לפתוח דף חדש.

את המילים והלחן יצרה אוסנת אלחדד, שהצליחה ללכוד בצורה מדויקת את הרגש המיוחד של התקופה. העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים על ידי מאור חיים, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. עיצוב העטיפה והפקת הקליפ בוצעו גם הם על ידי אוסנת אלחדד, תוך שימוש בטכנולוגיית AI מתקדמת.

הקליפ המרהיב שמלווה את השיר מציג מסע קולנועי מרגש - מסע בין החושך לאור, בין השבר לתקווה, ובין האדם שהיה לאדם שהוא מבקש להיות. ללא הרבה מילים, הקליפ מצליח לספר את הסיפור של כל אחד מאיתנו - הסיפור של נפילה וקימה, של כאב ותקווה.