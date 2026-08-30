לאחר ההצלחה הגדולה של האלבום "הוד שבהוד", מגיש מוישי רוט את פרויקט ההמשך המושקע - "מלכות שבמלכות". האלבום החדש, המבוסס כולו על לחניו המרגשים של ר' משה יחזקי' וייס שליט"א, מגיע בתזמון מדויק לקראת חודש הרחמים והסליחות וימי הדין, ומציע מסע מוזיקלי עמוק אל תוך קבלת עול מלכות שמים והתעוררות רוחנית לקראת השנה החדשה וחגי חודש תשרי.

בניגוד לאלבומים רבים שמשלבים לחנים ממקורות שונים, "מלכות שבמלכות" מוקדש כולו ללחניו של ר' משה יחזקי' וייס שליט"א - אחד מגדולי המלחינים החסידיים בדורנו. הבחירה להתמקד בלחנים של מלחין אחד יוצרת אחידות מוזיקלית ורוחנית, כשכל ניגון מוסיף שכבה נוספת של עומק ומשמעות למסע הרוחני. הלחנים, הידועים ביכולתם לעורר את הלב ולהכניס את המאזין אל עומק ההיכל הפנימי, מקבלים באלבום החדש פרשנות עכשווית תוך שמירה על הקדושה והטהרות המקוריות.

באלבום נוטלים חלק שורה ארוכה מגדולי בעלי המנגנים והאמנים במוזיקה החסידית. בין המבצעים: אהר' לע סאמעט, ארי היל, פיני איינהורן, מוטי ויזל, מיילעך קאהן, מענדי וויס, שמוליק קליין, מיילך ברוינשטיין, יושע גפן, יענקי אויש, שמחה בירנהאק ויואלי דווידוביץ. השילוב בין הקולות השונים, כל אחד עם הטעם והסגנון המיוחד לו, יוצר פסיפס מוזיקלי עשיר שמעניק לכל ניגון את הפרשנות הייחודית שלו. לצד הזמרים, מצטרפים חברי מקהלת 'רוממו' המוערכת, שמוסיפים עומק ועושר צליל לביצועים.

את העיבודים המוזיקליים והתזמור הופקד הצמד המוכשר אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו יחד מעטפת מוזיקלית עשירה ומוקפדת. העיבודים מצליחים לחבר בין רגש חסידי אותנטי לבין רמת הפקה עדכנית ומשובחת, תוך שימוש בכלי נגינה מגוונים ובטכניקות הפקה מתקדמות. לצד עיבודיהם, מצטרפים גם עיבודים של משה יאקאב ויענקי שטיינמעץ, שמעניקים גוון נוסף למגוון המוזיקלי של האלבום. התוצאה היא אלבום שמשמר את הטהרות והקדושה של הלחנים המקוריים, תוך הענקת פרשנות מוזיקלית עכשווית ומרגשת.

ההפקה הכללית של האלבום בוצעה על ידי מוישי רוט ומוישי יאקאב, שהשקיעו מאמצים רבים ביצירת פרויקט מוזיקלי שלם ומושקע. הבחירה בלחנים, סדר הביצועים, העיבודים המוזיקליים והמבצעים - כל אלה נבחרו בקפידה רבה כדי ליצור חוויה מוזיקלית שתלווה את המאזין בדרכו הרוחנית לקראת הימים הנוראים. האלבום מציע מסע מוזיקלי שמתחיל בהתעוררות ומסתיים בכיסופים עמוקים לקראת השנה החדשה, כשכל ניגון מהווה תחנה נוספת במסע הרוחני.

האלבום "מלכות שבמלכות" מצטרף לשורה של פרויקטים מוזיקליים איכותיים שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת ימי הרחמים והסליחות. בדומה לפרויקטים אחרים כמו מחרוזת 'אל תעזוב אותי' של אברהם כהן, גם האלבום הנוכחי מציע חוויה מוזיקלית עמוקה שמחברת את המאזין לאווירת התקופה. הפרויקט מעיד על המגמה הגוברת בעולם המוזיקה החסידית ליצור פרויקטים מושקעים ואיכותיים שמשלבים בין מסורת לבין חדשנות מוזיקלית.