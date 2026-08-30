עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע אוצר נדיר: הזמרים עקיבא גרומן ושייע גרוס משיקים את הניגון העתיק 'וואלעכ'ל' - לחן חסידי שהושר בטישים של האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצוק"ל ונשמר במשך דורות רק בקרב יחידי סגולה. כעת, הניגון שהיה מוכר עד כה רק למעטים זוכה להפקה מושקעת ומודרנית שמביאה אותו לקהל הרחב.

הניגון 'וואלעכ'ל' הוא חלק מאוצר הנגינה העשיר של חסידות ויז'ניץ, שנשמר במסורת בעל פה במשך עשרות שנים. הלחן המיוחד ליווה את הטישים של האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זצוק"ל, ונמסר מדור לדור בקרב חסידי ויז'ניץ. בין השומרים על המסורת הזו בולט במיוחד כ"ק האדמו"ר מצ'רנוביץ' מוויליאמסבורג, המוכר כאחד מגדולי בקיאי עולם הנגינה החסידית.

החיבור בין גרומן וגרוס ליצירה זו אינו מקרי. שני הזמרים, הידועים בקשר העמוק שלהם למוזיקה החסידית האותנטית, בחרו להעניק לניגון העתיק פרשנות עכשווית תוך שמירה קפדנית על המקוריות והקדושה. הבחירה להוציא דווקא את הניגון הזה לאור מעידה על הרצון לשמר את אוצרות הנגינה החסידית ולהנגישם לדור הצעיר.

את העיבוד המוזיקלי חתם מוישי יאקאב, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת המשלבת כלי נגינה מסורתיים עם סאונד מודרני. העיבוד נאמן למקור החסידי אך מעניק לו נשימה חדשה שמאפשרת למאזינים בני דורנו להתחבר אליו. ההפקה המוזיקלית, שבוצעה בידי שלוימי בוקשפן, משקפת את ההשקעה והמקצועיות שהושקעו בפרויקט.

המקהלות בהשתתפות שימעון ליבוביץ מוסיפות עומק ועושר לביצוע. השילוב בין הקולות הסולו של גרומן וגרוס לבין המקהלה יוצר דינמיקה מוזיקלית מרגשת, כשלרגעים של התעלות אישית מצטרפים רגעים של שירה קולקטיבית שמעוררת תחושת אחדות ושייכות לעולם החסידות.

הפרויקט מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות שמטרתן לשמר ולהחיות ניגונים חסידיים עתיקים. בתקופה שבה המוזיקה היהודית עוברת שינויים רבים, הבחירה להשקיע בהפקה מקצועית של ניגון מסורתי מעידה על המחויבות לשמירה על המורשת המוזיקלית של חסידות ויז'ניץ. הניגון 'וואלעכ'ל' מצטרף כעת לרפרטואר הזמין לקהל הרחב, ומאפשר גם למי שאינם חסידי ויז'ניץ להתחבר לאוצר הנגינה המיוחד הזה.