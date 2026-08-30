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דואט חדש לתשרי

אחרי עשור במגירה: רפאל מלול וקובי ברומר בדואט מרגש שיגע ללב

הלחן שחיכה עשר שנים סוף סוף יצא לאור • דואט מרגש בין שני הזמרים המוערכים | קליפ מיוחד בירושלים (מוזיקה)

2תגובות

עולם ה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת לקראת חגי תשרי: רפאל מלול וקובי ברומר משיקים דואט חדש ומרגש - 'השקיפה' - שיר שהלחין אלי קליין לפני עשור עבור מלול, ושכה במגירה עד עכשיו. הפרויקט, שנולד מתוך חיבור מיוחד בין שני הזמרים, מציע פרשנות עכשווית למילות התפילה המוכרות מברכת הכהנים.

הסיפור מאחורי השיר מתחיל לפני כעשר שנים, כשאלי קליין הלחין את הלחן עבור רפאל מלול. הלחן נשאר במגירה, עד שלפני כמה שנים נחשף אליו קובי ברומר. כשהתוודע ללחן, ביקש ברומר מרפאל את הזכות לשיר אותו. לאחרונה, כשניגש מלול להפקת השיר, הרעיון לאחד כוחות לדואט משותף נולד מעצמו - שילוב שמעניק לשיר עומק רגשי ומוזיקלי מיוחד.

ההחלטה לשחרר את הסינגל דווקא לקראת חגי תשרי נולדה בעקבות חג הפסח האחרון, שבו ברכת הכהנים בכותל התקיימה במתכונת מצומצמת. מילות התפילה, אותן אומרים הכהנים בסיום הברכה - 'השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל' - מקבלות כעת משמעות של זעקה ותקווה. המסר פשוט אך עוצמתי: בקשה לברכה מלמעלה, תפילה שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית חתמו אלי קליין ואיצי ברי, שהצליחו ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. השילוב בין קולותיהם של מלול וברומר יוצר הרמוניה מיוחדת שמעלה את הביצוע לרמה נוספת. לשיר צורף גם קליפ מיוחד שצולם בבית הכנסת 'ישורון' ובסמטאות ירושלים, המעניק לפרויקט ממד ויזואלי מרהיב שמחבר את המילים למקום.
מוזיקהאלי קלייןקובי ברומרמוזיקה יהודיתחגי תשרירפאל מלול

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
שיר מטורף קובי ברומר כרגיל שר מטורףףף קובי איפה האלבום החסידי????? והתפילין של ברומר חתיכות
I love Kobi
1
אמאלההההההההההה איזה שיר קובי אין עליךךך
מיכל

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