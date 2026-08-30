עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת לימי הרחמים: ר' מאיר אדלר, בעל המנגן המוכר, משיק את פרויקט 'התעוררות' - יצירה מרגשת שכולה תשובה מאהבה. הפרויקט, שמגיע בעקבות בקשות רבות מצד הקהל ובהמשך להצלחתו הגדולה של 'השתפכות', מציע 35 דקות רצופות של ניגוני כיסופים והתעלות המיועדים במיוחד לימים הנוראים.

בניגוד לסינגלים בודדים שמשוחררים לקראת חודש אלול, 'התעוררות' הוא פרויקט שלם ורצוף שנועד ליצור חוויה מוזיקלית מתמשכת. זהו החלק השני בסדרה שאדלר יצר, כשהחלק הראשון - 'השתפכות' - זכה לאהדה רבה בקרב הציבור. המסע המוזיקלי הארוך מחבר ניגונים שונים למחרוזת אחת שמלווה את המאזין לאורך כל התקופה המיוחדת של ימי הרחמים.

את העיבוד המוזיקלי חתם אדלר בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני והרגשי שמאפיין את יצירותיו. ההפקה המקצועית הופקדה בידיו של שלוימי בוקשפן, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. על הפסנתר והקלידים ניגן יענקי לנדאו, שהוסיף שכבה נוספת של עומק למוזיקה, בעוד שמוליק גולדשטיין עיבד את המקהלות והעניק להן את הצליל המיוחד שמאפיין את הפרויקט.

המסר המרכזי של 'התעוררות' נוגע בנקודה עמוקה של התחדשות רוחנית. כפי שמסביר אדלר, 'התעוררות עילאה' היא כבר מזמן לא רק מושג תיאורטי, אלא תיאור מדויק של רחשי הלב של כל יהודי בימים הנשגבים של חודש אלול. הפרויקט מבקש לתת ביטוי מוזיקלי לכיסופים הללו ולחבר בין רגש עמוק להתעוררות הנפש.

הניגונים שנבחרו לפרויקט מתמקדים במיוחד בערב ראש השנה ובימים הקדושים שלאחריו. הבחירה בניגוני כיסופים והתעלות אינה מקרית - אלו הם הצלילים שמלווים את עם ישראל בתקופה זו מדור לדור, ואדלר בחר להעניק להם פרשנות עכשווית תוך שמירה על המקוריות והקדושה. השילוב בין המקהלות, הכלים והעיבוד המוזיקלי יוצר חוויה שמחברת את המאזין ישירות לאווירת התקופה.