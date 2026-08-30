בדרך לאומן, כשאלפי חסידי ברסלב מתכוננים למסע השנתי לקברו של רבי נחמן מברסלב זיע"א, מקבל עולם המוזיקה היהודית פרויקט מיוחד במינו. עדי רן, שהוכתר כבר שנים כ"מלך הרוק היהודי", משיק את הסינגל החדש 'עגלות וסוסים' - יצירה שנולדה מתוך החוויה האישית והעמוקה של המסע לציון הקדוש.

השיר החדש מביא לקדמת הבמה את רשמיו החדים של רן מהמסע הקבוע לאומן. זוהי יצירה עשירה ברגשות ותובנות רוחניות, המחברת בין ההתעלות הרוחנית לבין הרגעים המעשיים והפשוטים של הדרך - מטלטלות הדרכים ועד קופסאות הטונה והקרקר. הפקת השיר הופקדה בידיו של המוזיקאי המוערך שמוליק דניאל, שיצר מעטפת צלילית סוחפת ומרגשת.

פזמון השיר משרטט את האווירה הציורית והסוחפת של המסע: "עגלות סוסים, עגלות סוסים / בשבילים מתפתלים, בין ביצות וכרמים / עגלות סוסים, עגלות סוסים / חביות וסירים, מגפיים טרופים". המילים מצליחות לתפוס את המתח המיוחד שבין הגשמיות המוחלטת של הדרך לבין הרוחניות הנשגבה של היעד.

"המסע לאומן הוא לא רק נסיעה פיזית בדרכים, הוא מסע פנימי ועמוק לנפש", משתף עדי רן. "רציתי להביא בשיר את החיבור הבלתי אמצעי בין הבוץ והגשמיות של הדרך לבין ההתעלות הרוחנית והשמחה שאין לה תחליף". המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה - הדרך עצמה היא חלק בלתי נפרד מהחוויה הרוחנית.

עדי רן נחשב כבר עשרות שנים לאחד המוזיקאים המקוריים והמשפיעים ביותר במוזיקה היהודית העכשווית. כחלוץ ומתווה הדרך של ז'אנר "הרוק-ברסלב", הוא חיבר בין גיטרות חשמליות ורוקנרול אנרגטי לבין טקסטים עמוקים של אמונה ודבקות. לאורך הקריירה העשירה שלו הנפיק שרשרת להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל - בהם "אתה קדוש", "ושמרו", "איזה כיף להיות יהודי" ו"אבא נהייתי דוס".