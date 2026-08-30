בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: דובי מייזלס ובנצי שטיין, שני ענקי הזמר והרגש, מגישים לראשונה דואט משותף ליצירה המופלאה 'הבן יקיר'. השיר, שנחשף לראשונה באלבום המופתי 'תנועות' בביצועו המרעיד של מרדכי בן דוד, זוכה כעת לעדנה מחודשת המפיחה בו חיים חדשים.

הבחירה של שני הזמרים המוערכים לחבור יחד לפרויקט זה אינה מקרית. מייזלס ושטיין, הידועים בקולותיהם הייחודיים וביכולת הביטוי הרגשית העמוקה שלהם, הצליחו ליצור שילוב הרמוני מיוחד שמעניק ללחן פרשנות עכשווית תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים. זהו הדואט הראשון בין שני האמנים, והתוצאה מדברת בעד עצמה.

את הלחן המופלא יצר המלחין הנודע ואיש החסד רבי יואל ישראל זופניק שליט"א, שיצירותיו ליוו דורות שלמים. הלחן מבוסס על מילות רש"י על תחינת משה רבנו: 'הבן יקיר לי אפרים' - מילים שנושאות עמן מסר נצחי ומעורר. כל יהודי יקר אצל השם יתברך, והקדוש ברוך הוא משתעשע עם כל אחד כבן יחיד. אפילו יהודי שעבר כל כך הרבה והוא רחוק, הוא עדיין בן של הקב"ה, והוא עדיין אוהב אותו.

המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה במיוחד בימים אלו לקראת הימים הנוראים. בכל פעם שהקדוש ברוך הוא חושב על כל אחד מאיתנו, הוא מקבל רחמנות עליו מחדש. עכשיו, בזמן אלול, השיר הזה מחזק אותנו שלא משנה כמה רחוק אנחנו, הקב"ה אוהב אותנו כמו שאבא אוהב את ילדיו, והוא מרחם עלינו ויתן לנו שנה טובה ומתוקה.

את ההפקה המוזיקלית המושקעת חתם מענדי פעקטע, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המוזיקלי הופקד בידיו של יענקי שטיינמץ, שיצר שילוב מושלם בין כלי נגינה מסורתיים לצלילים עכשוויים. ההפקה הווקאלית חתומה על ידי אלפני דידידום, והמיקס בוצע בידיו של ליפא בראונר, שהעניק לשיר את הצליל המקצועי והמלוטש.

הקליפ המרהיב שמלווה את השיר הופק על ידי הערשי סגל, ומציג את שני הזמרים יחד עם מקהלת 'נשמה' בביצוע סוחף. העיצוב הגרפי המיוחד חתום על ידי וויגי, שיצר אווירה חזותית המתאימה למסר הרוחני של השיר. הקליפ משלב תמונות מרגשות עם הביצוע המוזיקלי, ויוצר חוויה שלמה שמלווה את המאזין לאורך כל השיר.

בניגוד לסינגלים רבים שמשוחררים לקראת חודש אלול, 'הבן יקיר' מציע מסר שמדבר ישירות אל הלב. השילוב בין הלחן המופלא של זופניק, הביצוע המרגש של מייזלס ושטיין, וההפקה המושקעת, יוצר יצירה שתלווה את הציבור לאורך ימי הרחמים והסליחות. זהו שיר שמזכיר לכולנו שגם ברגעי המרחק הגדולים ביותר, הדלת תמיד פתוחה והכניסה אינה מותנית בהישגים או במעמד רוחני.