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קאבר חדש לאלול

יהודה בורן ואהרלה שארף בקאבר מרגש: 'הנני העני' - המתנה לימים הנוראים

יהודה בורן ואהרלה שארף בביצוע חדש ללחנו של הרשי וינברגר • השיר שבוצע לראשונה ע"י שולם למר זוכה לעדנה מחודשת | קטע קצר ומרגש לקראת ראש השנה (מוזיקה)

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם ה היהודית מתנה מיוחדת במינה: יהודה בורן ואהרלה שארף משיקים קאבר חדש ומרגש ללחן המופלא 'הנני העני'. השיר, שהולחן על ידי המלחין הנודע הרשי וינברגר ובוצע לראשונה על ידי שולם למר, זוכה כעת לעדנה מחודשת המפיחה בו חיים חדשים לקראת הימים הנוראים.

הבחירה של שני הזמרים המוערכים לחבור יחד לפרויקט זה אינה מקרית. בורן ושארף, הידועים בקולותיהם הייחודיים וביכולת הביטוי הרגשית העמוקה שלהם, הצליחו ליצור שילוב הרמוני מיוחד שמעניק ללחן פרשנות עכשווית תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים. הקטע הקצר והמרגש מציע חוויה מוזיקלית שנוגעת ללב ומתאימה במיוחד לאווירת התקופה.

את הלחן המופלא יצר המלחין הרשי וינברגר, שיצירותיו ליוו דורות שלמים ונחשבות לקלאסיקות של המוזיקה היהודית. הביצוע המקורי של שולם למר הפך את השיר לאחד הניגונים המוכרים והאהובים ביותר לימים הנוראים, והקאבר החדש מעניק לו פרשנות רעננה ומרגשת. המסר המרכזי של השיר - 'הנני העני ממעש' - נוגע בנקודה הכי אנושית ופשוטה: העמידה לפני הבורא בענווה ובתפילה.
ראש השנהמוזיקהשולם למריהודה בורן

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