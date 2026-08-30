פחות משבועיים לפני ראש השנה ולקראת הכינוס הגדול באומן אצל רבי נחמן מברסלב, משיק הזמר שמוליק קליין יחד עם מנדי סופר סינגל וקליפ חדש ומרגש - 'מתקן הנשמות'. הפרויקט, שנולד מתוך כיסופים עמוקים ורגשות מעורבים, מציע חוויה מוזיקלית מיוחדת המשלבת את הכמיהה לאומן עם מסר של תקווה ותיקון.

את השיר הלחין וכתב מנדי סופר, תוך שימוש במילים ממכתבי רבי נחמן זצוק"ל. העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים על ידי אלי קליין ואיצי ברי, שהצליחו ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. על הגיטרות והכלים האתניים ניגן נועם בורג מחרגול, שהוסיף שכבה נוספת של עומק ואותנטיות למוזיקה.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. שמוליק קליין מסר: "עקב סיבות מורכבות מאוד נאלצתי לבטל את נסיעתי המתוכננת לאומן לראש השנה. עם כל הקושי החלטתי שאני חייב להביע קצת את רגשותיי". בעקבות החלטה זו פנה לחברו מנדי סופר המוכשר שילחין שיר לרבינו הקדוש, ויום לאחר מכן כבר היו בהקלטות אצל אלי קליין ואיצי ברי.

הקליפ המרגש שמלווה את השיר מציג תיעודים חיים של עמך בית ישראל במסע לאומן. ההפקה חתומה על ידי סטייג' ארט, והיא מצליחה לתעד את האווירה המיוחדת של המסע הרוחני לקברו של רבי נחמן. התמונות והסצנות מהקליפ משקפות את הכיסופים והרגשות העמוקים של אלפי יהודים המגיעים מדי שנה לאומן.

המסר המרכזי של 'מתקן הנשמות' נוגע בנקודה עמוקה של תיקון ותשובה. השיר מבטא את הכוח המיוחד של ראש השנה באומן ואת האמונה בכוחו של רבי נחמן לתקן נשמות. גם מי שאינו יכול להגיע פיזית לאומן, יכול להתחבר דרך המוזיקה והמילים לאותה אנרגיה רוחנית מיוחדת.

הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים חדשים שמשוחררים בימים אלו לקראת ימי הרחמים והסליחות. בניגוד לסינגלים רבים שמציגים מסר כללי, 'מתקן הנשמות' מתמקד במיוחד במסע לאומן ובכוחו המיוחד של המקום. השילוב בין קולותיהם של קליין וסופר, יחד עם העיבוד המוזיקלי העשיר, יוצר חוויה שמדברת ישירות ללב.

כידוע, הכינוס השנתי באומן לראש השנה מושך אליו עשרות אלפי יהודים מכל רחבי העולם. השיר החדש מצליח לתפוס את האווירה המיוחדת של התקופה ולהעביר את הרגשות והכיסופים של כל מי שמחובר למסורת זו. הקליפ, עם התיעודים החיים מהמסע, מעניק למאזינים הזדמנות להתחבר למסע גם אם אינם יכולים להגיע פיזית.