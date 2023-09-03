לאחר שנה בדיוק בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה - איך לנהוג עם הילד, והזהירו הבעל שם טוב הקדוש לבל יספר לשום אדם על בנו, ועל גדולתו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
בח"י אלול נולדו שני המאורות הגדולים: הבעש"ט הקדוש ו'בעל התניא': הם גילו דרך חדשה בעבודת ה', שהשפעתה - לדורי דורות. ולכן, היום שבו הצדיק נולד, הוא יום - עם מזל מיוחד | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לרגל ח"י אלול (חסידים)
הורי האדמו"ר הזקן נשארו עוד כמה ימים במז'יבוז', במחיצת הבעל שם טוב הקדוש, עד יום הולדתו י"ח אלול, ובסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
השבוע נחתמו אירועי "צמאה", ההתוועדות החסידית הגדולה ביותר בעולם שמתפרשת על פני 7 מופעים עוצמתיים שהפכו לסולד אאוט כבר לפני 3 שבועות וכוללת 25 אלף נשים שחוגגות את שחרורו של בעל התניא ממאסר, למרות שרובן כלל לא חסידות חב"ד (אקטואליה)