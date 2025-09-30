לפני כחודש עסק הדף היומי בסוגיה המפורסמת של בר שישך במסכת עבודה זרה (דף ס"ה) - הסיפור על האמורא רבא שהגיע לגוי בר שישך ביום חגם, וכשבר שישך התלוצץ על העולם הבא של היהודים, מיד הגיע שליח המלך לזמנו, מה שהוכיח את דברי רבא על "אימת מלכות", שהעולם הבא היהודי יותר טוב מכל הנאות העולם הזה.

המעשה מהגמרא: רבא הביא דורון לגוי בר שישך ביום אידם ומצאו מתענג בתענוגי העולם - אוכל בשר ושותה יין ביחד עם נשים מופקרות בבית המרחץ. משראה בר שישך את רבא, שאלו בלעג: "האם גם העם היהודי יוכל להתענג כמוני בימות המשיח?"

השיב רבא: "העולם הבא שניתן לנו עדיף מכל התענוגים שיש לכם, מכיון ש'אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא, ואנן לא תיחוי עלינו אימתא דמלכותא'" - אתם יש עליכם אימת מלכות ואנחנו לא תהיה עלינו אימת מלכות.

אמר לו בר שישך: "אנא מיחא מאי אימתא דמלכותא איכא עלי" - מה אימת מלכות יש עלי? עודם מדברים הגיע שליח מהמלך וציוהו לבוא ולהתייצב לפני המלך. כאשר קם ללכת אמר לרבא: "רואה אני אשר אף שיחה שלכם מתקיימת מיד."

אלא שהקושיא מתעוררת: לכאורה השליח יצא מלפני המלך כמה ימים לפני בוא רבא לבר שישך - ומה היא הראיה שבא בגלל שיחתו של רבא?

אנו דנו במעשה זה בבמה זו לפני כמה שנים, וכעת התחדש הדיון בסוגיה זאת.

בעלון "כי קרוב" (גליון 174, פרשת ראה תשפ"ה) מובא מהספר "שמועות וסיפורים" (הוצאת מעיינות, חלק ב' עמוד 68) על מעשה שאירע עם האדמו"ר הזקן - הרב שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא:

איש חסר ילדים הגיע לאדמו"ר הזקן וביקש ברכה לילדים. האדמו"ר הזקן שלחו לרה"ק ר' שלמה מקרלין, שהתנה עמו תנאי מיוחד: יברך אותו, אבל רק אם לאחר שיולד הילד יביא לו סכום כסף מסוים.

האיש הסכים וקיבל הברכה מר' שלמה מקרלין. כשחזר לביתו - הפתעה גדולה: מצא את אשתו כבר בהריון. הוא שמח מאוד, אבל אז עלה לו ספק: האם צריך לשלם לר' שלמה מקרלין? הרי אשתו הייתה בהריון כבר לפני הברכה!

האיש חזר לאדמו"ר הזקן וטען: "מדוע אשלם לר' שלמה מקרלין? הברכה שלו לא גרמה כלום - אשתי הייתה מעוברת עוד לפני שקיבלתי את הברכה".

אבל האדמו"ר הזקן פסק לו: "כן תעביר את התשלום לר' שלמה מקרלין! כי השם יתברך ראה מראש את הברכה שעתיד ר' שלמה לברך אותך, ובשביל זה כבר נתן לך את ההריון."

ולהוכחת דבריו הביא האדמו"ר הזקן את הראיה המפורסמת מבר שישך מהגמרא שלנו - שהקב"ה מסבב את הנסיבות מראש כדי שדברי הצדיקים יתקיימו.

הראיות הנוספות שאפשר לברך למפרע

לפני כמה שנים כתבנו כאן על פרשת הקוזקים הסוערת באליק שפיצלה את העיירה לשני מחנות: כשהגיעה ידיעה שאלפי קוזקים עומדים לפשוט על העיר, הרה"ק צבי הירש מאליק התבקש לברך על מנת שלא יגיעו, וביקש מאתיים אדומים תמורת הברכה. החסידים דרשו לערוך מגבית מיידית, המתנגדים צעקו "בזבוז כסף" והתפשרו רק על תנאי - אם הברכה תועיל הכסף נשאר, ואם לא יוחזר מיד.

הדרמה הגיעה לשיא ביום שהרבי קיבל את הכסף ובירך: הגיעה בשורה מפטרבורג על ביטול ההגעה של הקוזקים. אבל המתנגדים לא נכנעו - הם חקרו ומצאו שההחלטה נשלחה כמה ימים קודם הברכה. "תחזירו את הכסף" דרשו. "הברכה לא עזרה כלום"

הפרשה הגיעה לבית דינו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאריץ שפסק פסק דין היסטורי: הצדק עם הרבי מאליק. הראיה? בר שישך - כמו ששליח המלך יצא קודם אך הגיע בזמן הנכון להוכיח את רבא, כך גם כאן.

הפולמוס על עובד אדום הגתי

גרסה נוספת לסיפור הקודם: הכל התחיל כשהגאון רבי אברהם גניחובסקי הביא בדרשה בבית המדרש 'אגודת רעים – סלבודקא' מעשה בשם המהרש"ם מברז'אן על קבוצות "אדומים" שהיו מענים יהודים. כשהגיעו לעיירה פלונית, פנו היהודים לאדמו"ר שדרש סכום מופלג תמורת ברכה להרחיק אותם. נערכה פשרה: אם הברכה תעזור - הכסף נשאר, ואם לא - יוחזר.

הדרמה: ה"אדומים" עזבו את העיירה, אבל התברר שעזבו יום לפני הברכה. המהרש"ם פסק שהכסף שייך לאדמו"ר והביא ראיה מעובד אדום הגתי - כמו שהנשים במשפחתו התעברו לפני בוא הארון אך עדיין הברכה נחשבת כמקור הנס, כי הקב"ה סיבב זאת "על שם העתיד".

הרב ש.ב. ליכט פרסם תגובה חריפה בקובץ "נזר התורה" וכתב במפורש: "ופלא עצום הוא בעיני, ולא אאמין שנאמרו הדברים מפי הגר"א שליט"א, ובודאי לא חתים עליה הגאון המהרש"ם ז"ל" הוא טען שהמדרשים מפורשים - ההריונות והלידות של עובד אדום היו ניסיים תוך שלושה חודשים בלבד, ולא שהתחילו מראש.

מתברר שהגר"א גניחובסקי אכן כתב את הדברים בספרו "בני ראם" (סימן נ') והביא את המעשה בשם המהרש"ם בפירוט.

עכשיו החידוש החב"די הזה פותח חלון נוסף למורכבות הנושא: האדמו"ר הזקן, שהיה לא רק אדמו"ר אלא גם מגדולי הפוסקים. זה לא עוד סיפור חסידי - זו פסיקה הלכתית ברורה.