גם לך נדמה לפעמים שיש לך פיצול אישיות? רגע אחד מתענג על לימוד תורה, וברגע הבא, 'טורף' אנטריקוט, ואפילו לא זוכר אם ברכת ?יום אחד מרגיש תענוג בתפילה, וביום השני מתכסה בפוך וקם אחרי שקיעה... עדיין אתה יהודי טהור | מאמר לרגל היארצייט של בעל התניא זי"ע (חסידים)
בעל התניא סבור שהלומד ספרי קבלה, יש לו להיזהר שלא יבין את הדברים כפשוטם, וכוונתו לתיאורי ההגשמה שיש בתורת הקבלה | סברתו של הרבי מליובאוויטש היא שמחמת שהקב"ה הוא "כל יכול" ואין שום "נמנעות" לגביו, ברור שהוא יכול להתגלות ב"גוף אנוש", אלא שהרמב"ם פסק שאין לו גוף (היסטוריה)
באגרת שנכתבה בשנת תקע"א (סתיו 1810), שלושים ושמונה שנים לאחר החרם המאורגן הראשון של ה"מתנגדים" כנגד ה"חסידים" כותב בעל התניא הסתייגות מהתנהלות החסידים בוילנה כלפי המתנגדים דשם, וכך הוא סולל את הדרך לבקשת שלום (היסטוריה)
הערב (חמישי) יתכנסו ברחבי הארץ עשרות אלפי אנשים על מנת לחגוג את "חג הגאולה" – יום שחרורו ממאסר בכלא הרוסי, לפני למעלה ממאתיים שנה של רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד ובעל המחבר ספר התניא והשו"ע. בהתוועדויות הרבות, אשר ייערכו ע"י מנהלי בתי חב"ד ברחבי הארץ ישתתפו רבנים, משפיעים, ואנשי ציבור מכל שכבות העם אשר יבואו לחגוג את היום המכונה "ראש השנה לחסידות" (חסידים)