מה הדריך הבעש"ט הקדוש את אביו של 'בעל התניא'?

הוריו של 'בעל התניא' - ה'אדמו"ר הזקן' רבי ברוך ורבקה, הגיעו לבעל שם טוב הקדוש, כדי לקבל ברכה לזכות לילדים, והבטיח להם הבעל שם טוב הקדוש שתוך שנה ייוולד להם בן.

הוריו של האדמו"ר הזקן נשארו עוד כמה ימים במזיבו'ז במחיצת הבעל שם טוב הקדוש, והשתתפו בסעודה שערך ביום הולדתו י"ח אלול, ואמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך אביו של 'בעל התניא' למועד הזה ממש אתם חובקים בן.

לאחר שנה בדיוק בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה - איך לנהוג עם הילד, והזהירו הבעל שם טוב הקדוש לבל יספר לשום אדם על בנו, ועל גדולתו.

ואכן, כבר מגיל שנה שניאור זלמן התחיל לדבר, ובגיל שנתיים הרגישו הוריו של 'בעל התניא' שבנם ניחן בתפיסה ובזיכרון יוצאים מגדר הרגיל.

בגיל שלוש, הוריו של 'בעל התניא' הביאו אותו אל הבעל שם טוב הקדוש, והבעל שם טוב הקדוש הניח ידו על פאותיו וברכו בברכת כהנים, וביקש הבעל שם טוב הקדוש מהוריו שלא יספרו לאף איש על נסיעתם.

לשאלת שניאור זלמן הקטן, מהו האיש שגזז את שערותיו, ענה לו הבעל שם טוב הקדוש: סבא.

שאל אביו את הבעל שם טוב הקדוש, מדוע אסור לשניאור זלמן הקטן לדעת אודותיך, ענה הבעל שם טוב הקדוש:

מי שצריך להדריך את הנשמה החדשה הזו בעולם הוא תלמידי, רבי דב בער – המגיד ממעזריטש, ולא אני.

ואכן, לאחר שמלאו ל'בעל התניא' שמונה עשרה, הוא נסע ללמוד מפי המגיד ממעזריטש. וכשהגיע למגיד הקדוש, גילה לו המגיד את דברי הבעל שם טוב הקדוש:

אודותיו ואודות שליחותו הקדושה בעולם, לגלות ולבאר את תורתו של הבעל שם טוב הקדוש - להאיר אותה לעולם.

'בעל התניא' רבי שנאור זלמן מלאדי היה ענוג מאוד, ולא רצה לבלוט, והסתייג מלהנהיג את קהילת החסידים, ואף לא חשב להפיץ את תורת החסידות כפי שבסוף עשה בהמשך.

ממשיכי דרכו של הבעל שם טוב הקדוש: רבי מנחם מנדל מוויטבסק 'פרי הארץ', ורבי אברהם הכהן קאליסק – המשיכו את דרכו של הבעל שם טוב הקדוש, אך עלו לא"י באדר תקל"ז, בעליה הראשונה של החסידים לא"י, ואיתם קבוצה של שלוש מאות איש.

עלית 'פרי הארץ' והקליסקר לא"י: ברוסיה נשארו אנשים רבים ללא מנהיג ומענה, ופנו אל אהובם וחביבם רבי שניאור זלמן מלאדי 'בעל התניא'.

אבל, 'בעל התניא' ברח מהרבנות, ושנא את השררה, והשיב פניהם ריקם, ו'זכה' לתגובה חריפה באגרת נמרצת שכתב לו רבי אברהם הכהן מקאליסק - ה'קליסקר':

ולכל אחד שווה לחרות מילים אלו על הלב:

"לדעתי, שכל חיי האדם, אף אם הם אלף שנים יחיה:

אין די עולה העבודה נגד - זכות הרבים!

להאיר עיניהם ולזרעם אחריהם לדור דורים:

ותקטן עוד זאת בעיניו?!".

רבות נכתב על זיכוי הרבים, אך – ה'קליסקר' אמר את מילות המחץ:

גם אם האדם יחיה ויעבוד את ה' יתברך אלף שנים!

זה אינו עולה נגד זכות הרבים - להאיר עיניהם ולזרעם אחריהם:

לדור דורים! ודבר זה עוד נראה – קטן בעינייך?!

'בעל התניא' רצה ללמוד ביחידות ולהתעלות בתורה, אבל, הקב"ה רוצה שגם יקרבו את בניו אליו ולתורתו הקדושה.

בהקדמה לספרו כתב 'בעל התניא':

"מיוסד על פסוק 'כי קרוב אליך' וכו' לבאר היטב, איך הוא - קרוב מאוד" וידוע מה שאמר - בספר זה תמצא את התשובות לכל השאלות...".

כשראה רבי לוי יצחק מברדיט'שב את ספר התניא, הוא עיין בו בהתרגשות מרובה, ושאל:

כיצד הוא הצליח להכניס כל כך הרבה אלוקות לספרון כל כך קטן...

טעמו וראו...

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לשבוע טוב ומבורך

איך מתחזקים בשבוע האחרון של השנה למרות שהתרחקנו בשנה האחרונה? מעשה אבות סימן לבנים: הקב"ה אומר ליעקב אבינו לרדת מצרים, ומבטיח לו: "אנכי ארד עמך מצרימה" גם בזמן שאתה נמצא במקום נמוך - אף פעם לא לבד, הקב"ה תמיד נמצא איתך עימך ואצלך, וזה שכתוב: "הנה ה' ניצב עליו" והקב"ה תמיד נמצא עם כל אחד מעם ישראל, ולא משנה עד כמה התרחק, ולאיזה מקום ירד.

אלול – הזדמנות להתרומם ולהתחיל מחדש: הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו "אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי - אעלך גם עלה" הסיבה שהקב"ה נמצא איתנו ב'נפילות' היא כדי להרים אותנו משם, ע"י צעד קטן שנעשה להתקרב אליו.

על הפסוק: "ועלה - מן הארץ" מפרש המדרש "שהעלייה דייקא - היא מן הארץ"! דווקא מהמקום הכי נמוך אפשר להרגיש איך הקב"ה נמצא איתו כדי שנצליח להתחזק ולחזור אליו בחזרה, ונזכה לשנה טובה ומוצלחת.

סוד הגאולה – חיזוק בדבר קטן: בזמן 'נפילה' הקב"ה שולח לאדם רמזים שיבין מה השיעור שהוא צריך ללמוד מהנפילה, מה הוא צריך לתקן או לעשות שינוי, וכשהאדם מבין מה הקב"ה רוצה ממנו, הוא מרגיש שהניסיון היה לטובתו, ועל אף ההסתרה הקב"ה עימו, ומקבל כוחות לעמוד בניסיון.

הישועה מגיעה – דווקא מהמכה: אומר הבעל שם טוב הקדוש "ממכותך ארפאך" – הישועה של האדם מגיעה דווקא מהמכה שקיבל, ולכן, גם אדם שהרגיש השנה בירידה, דווקא הוא צריך לדעת שהירידה היא 'מקפצה' לעליה, ואיתה יוכל לשוב ולהתקרב לקב"ה לפני ראש השנה.

אלול – הקב"ה מוריד לעולם שפע רחמים: באלול הקב"ה יורד אלינו, וידועים דברי בעל התניא 'המלך בשדה' וזאת כדי שגם מי שהתרחק במהלך השנה, יוכל בימים אלו לחזור בקלות ע"י התעוררות קטנה, כי כל פתח קטן לתשובה שאדם פותח אף כחודו של מחט, הקב"ה פותח עבורו פתח כפתחו של אולם, וגורם לו להרגיש את רחמי וחסדי השם עליך, וזוכה להתענג על קרבת אלוקים ושפע הצלחה וברכה "ויתן לך את משאלות ליבך"!

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, בריאות ופרנסה, ברכה וישועה, כתיבה וחתימה טובה, אמן!