י"ט כסלו – יום שמחה עם הבטחה לישועה

בי"ט כסלו רבי שנאור זלמן מלאדי - בעל התניא יצא ממאסר, והבטיח שלושה הבטחות:

הבטחה הראשונה - "מי שישמח בשמחתי, אוציאנו מן המייצר אל המרחב, מן הגשם אל הרוח, ומאפילה - לאורה".

יש לאדמו"ר הזקן 'עסקה' משתלמת עבורך:

בי"ט כסליו – תשמח בשמחתי, שיצאתי ממאסר, ואני אשחרר ואוציא אותך מכל 'מאסר' מחסור או 'מייצר' גשמי ורוחני שאתה נמצא בו...

שווה לחגוג – יש הבטחה!

הבטחה שניה - אמר האדמו"ר הזקן: "פעלתי את י"ט כסלו, כמו:

יום כיפור! כל מה שיהודי יבקש – תתקבל בקשתו!".

צדיק גוזר והקב"ה מקיים! גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

השתדלו והרבו הודיה ותפילה ותחינה...

הבטחה שלישית – סגולה לישועה בכל עת שתצטרך! הבטיח האדמו"ר הזקן, שאדם שיהיה במצוקה ויצטרך ישועה, שיקרא מספרו שלוש שורות, ואח"כ יאמר שלוש פעמים:

'רבי הושיעני' - בזכות רבי שנאור זלמן מלאדי בן ברוך ורבקה.

ולמי שמעונין, מצ"ב שלוש שורות, ששווה לשמור ולומר בשעת הצורך:

"כי לא זו הדרך – ישכון אור ה', להיום חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני, כי על זה אמרו אבותינו ז"ל:

"בטל רצונו" וכו', שיהיה בטל במציאות בעניני העולם הזה, כולם נכללים – בבני חיי ומזוני, וכמאמר חז"ל, שעל כן – אתה חי.

והמאמין לא יחוש שום יסורין בעולם, הן ולאו שוין אצלו – בהשוואה אמיתית".

הסתלקותו של המגיד הקדוש ממעזריטש

בשבת י"ט כסלו - החסידות מציינת שני אירועים:

פטירתו של המגיד ממעזריט'ש, ויציאתו ממאסר של האדמו"ר הזקן 'בעל התניא'.

יומיים לפני שנפטר המגיד ממעזריט'ש הקדוש, הוא אמר לתלמידו האדמו"ר הזקן, שאלו שלושת ימיו האחרונים...

ביום פטירתו – י"ט כסלו, הוא תפס את ידו של תלמידו הנערץ 'בעל התניא', ואמר לו:

"י"ט בכסלו הוא ההילולא של שנינו" – סתם ולא פרש, והסתלק באותו היום, רק לאחר שנים סוד דברי המגיד ממעזריט'ש התגלה...

י"ט כסלו – חג הגאולה: ביום זה, האדמו"ר הזקן השתחרר ממאסר, וע"כ נקרא: חג הגאולה!

מאסר בגוף! הנפש – בחירות אמיתית!

האדמו"ר הזקן היה ממשיך דרכם של מייסדי תורת החסידות: הבעל שם טוב הקדוש והמגיד ממעזריט'ש, הוא באר ופירסם את תורת החסידות, והכניס בתורתו חידוש:

"מוח שליט על הלב" - ההתבוננות השכלית כדרך בעבודת ה', ותוך כך פירסם סודות נפלאים בדרך הבעל שם טוב הקדוש.

בשנת תקנ"ט באיסור חג שמחת תורה, לקחו חיילים את בעל התניא למאסר, מכיון שהעלילו עליו שהוא שולח כספים לטורקים ומורד בצר הרוסי, בשעה שהיה מעביר כספים אלו לעניי ארץ ישראל.

סודות התורה - למאסר!

ידוע שעל כל דבר טוב יש קטרוג גדול, וכך היה על הפצת תורת החסידות, ועבודתו המאומצת של בעל התניא לבאר ולהפשיט תורה זו לכל דורש.

המאסר של בעל התניא מסמל את המאבק על הפצת סודות תורת החסידות, כי כל רצונו של בעל התניא היה להפיץ את תורתו של הבעל שם טוב הקדוש כדי להמשיך את השושלת, ולזכות: "ויפוצו מעיינותך החוצה..." וכך לקרב את ביאת המשיח.

האדמו"ר הזקן ישב במאסר 53 ימים, כנגד 53 פרקי ספר התניא שכתב, כל כך סמלי וכל כך משקף את המלחמה העזה שמתקיימת עד היום בעוצמות שונות על הפצת תורת החסידות, והנגשתה לכל מי שחפץ להכיר את האלוקות.

פדה בשלום נפשי כי - רבים היו עמדי!

ביום י"ט בכסלו, כאשר בעל התניא קרא תהילים, ואמר את הפסוק: "פדה בשלום נפשי" דלת חדרו נפתחה, והוא שוחרר לחופשי.

"פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי" – פסוק זה מסמל את מאסו ושחרורו של בעל התניא יותר מכל, כפי שמפרשים את הפסוק:

"פדה בשלום נפשי" – הקב"ה ימלט את נפשי בלי שום פגע.

"מקרב לי, כי ברבים היו עמדי" – אויבי לא יצליחו להתקרב אלי, כי רבים התפללו עלי, ובזכותם אני נושע.

זכות הרבים – שהפיץ ופרסם את מעייני תורת החסידות, והמשיך אותה לדורי דורות - עומדת ותעמוד לו לעד.

י"ט כסלו - ראש השנה לחלוקת אוצרות מפנימיות התורה

הרש"ב אומר, שי"ט כסלו הוא כמו ראש השנה:

ביום זה, נפתחים והשמים, ויורדת לעולם חיות לכל ימות השנה:

אוצרות השפע והברכה של לימוד - פנימיות התורה!

ועל כן, מקובל לברך ביום זה:

"לשנה טובה, בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו".

למי שלא טעם את פנימיות התורה, לא טעם 'גן עדן' - אמיתי, ולא יודע:

שהוא חי ב'גן עדן' - מזוייף...

"טעמו וראו כי טוב ה" - אמן!

לחיים! יהי רצון שיתמלאו כל משאלות ליבך לטובה, אמן!

לע"נ רבי דב בער המגיד הקדוש ממעזריטש בן אברהם וחווה, ובזכות רבי שנאור זלמן מלאדי 'בעל התניא' וכל מאורי וגדולי מפיצי תורת החסידות קדושי עליון, תגן על כל בית ישראל, אמן.