 דלג לתוכן הראשי
הסגולה למוצאי שבת

הנגן הכי מוצלח ומבוקש החליט לשקר ולהגיד שהוא עיוור | צפו בסיבה המרגשת

בימי הבעל שם טוב היה יהודי שהיה מנגן בחתונות, אבל היה נגן מספר 1. בכל האירועים הכי יוקרתיים הוא היה מגיע, עד שלפתע הוא החליט שהוא עיוור| הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)

בימי הבעל שם טוב היה יהודי שהיה מנגן בחתונות, אבל היה נגן מספר 1. בכל האירועים הכי יוקרתיים הוא היה מגיע.

יום אחד, לא עלינו, אותו נגן התעוור. הוא לא היה רואה כלום. אבל הוא המשיך לנגן, המשיך לעבוד. היו לוקחים אותו ממקום למקום, לבית הכנסת, עוזרים לו ומסייעים לו.

עברה תקופה, והאדם נפטר.

ואז התברר שאותו אדם בכלל לא היה עיוור. הוא פשוט שיחק אותה עיוור.

ולמה?

כי הוא רצה לשמור על העיניים שלו ולא להיכשל במראות אסורים באירועים שבהם היה מנגן.

ועליו אמר הבעל שם טוב הקדוש: אשריו ואשרי חלקו ואשרי מקומו שהוא נמצא בו בגן עדן.
סיפור חסידי למוצאי שבתסיפור חסידיסיפור חסידי למלווה מלכהסיפור למוצ"שסיפור למלווה מלכההרב יצחק ישי בנוןסיפור חסידי למוצ"שסיפורסיפורי הבעש"טשמירת העינייםסיפור למוצאי שבתסיפורי חסידיםבעל שם טוב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר