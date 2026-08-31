שופט בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (שני) את מעצרו של הצעיר החשוד בחטיפתו של הילד יהלי סופר בן העשר מפתח תקווה לבני ברק עד ליום חמישי. בדיון שנערך בעניינו נחשפו פרטים חמורים חדשים על האירוע שהסתיים באיתור הילד בבני ברק.

לפי הדיווח ב'ישראל היום', נציג המשטרה בדיון הגדיר את המקרה כאירוע חמור ביותר, ותיאר כיצד החשוד נטפל ליהלי ולחבריו במגרש המשחקים בפתח תקווה. בעוד שאר הילדים נרתעו וברחו מהמקום, החשוד שידל את בן ה-10 להתלוות אליו, והוביל אותו לאורך הדרך כשהוא מרכיב אותו על גבי קורקינט עד שהגיעו לתחומי העיר בני ברק.

הודה בשימוש בילד לקיבוץ נדבות

במהלך חקירתו במשטרה הודה החשוד במיוחס לו בכל הנוגע לשימוש בילד. על פי הנמסר, החשוד סיפר לחוקרים כי נעזר בילד בן ה-10 כדי לקבץ נדבות מאנשים ברחוב, ואף טען כי ביקש "להכיר לו את חבריו". אימו של הילד טוענת כי החשוד הציג את בנה כילדו שלו והשתמש בו כדי לגייס כספים מאנשים באזור.

השופטת שדנה בבקשת המשטרה להארכת מעצר החליטה להאריך את ימי המעצר בארבעה ימים, בניגוד לבקשת המשטרה שביקשה חמישה ימים. במקביל, הטילה השופטת צו איסור פרסום על זהותו של החשוד בשלב זה.

בהחלטתה מתחה השופטת ביקורת נוקבת על מעשיו של הצעיר. היא ציינה כי החשוד לקח את הקטין ללא הסכמת הוריו לעיר אחרת, ואף נתן לילד בן 10 לעשן סיגריה במהלך האירוע. השופטת הדגישה את חומרת המעשים והצורך בהמשך החקירה לבירור מלוא הפרטים.

מנגד, עורכת הדין שמייצגת את החשוד דחתה על הסף את טענות המשטרה בדבר חטיפה וביקשה לקצר ככל הניתן את ימי המעצר. הסנגורית טענה במהלך הדיון כי הילד כלל לא נחטף אלא הלך לאיבוד ברחוב, והחשוד רק פגש אותו באקראי וניסה לסייע לו.

על אף טענות ההגנה, בית המשפט הורה על המשך החזקתו של החשוד במעצר לצורך המשך פעולות החקירה. כזכור, האירוע החל כאשר מאות תושבים מפתח תקווה לצד כוחות החירום חיפשו במשך שעות אחר הילד שנעדר מביתו, עד שאותר בבני ברק יחד עם החשוד.