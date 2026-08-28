 דלג לתוכן הראשי
אירוע חריג

הילד שטבע באגם בתל אביב חולץ על ידי אזרחית; פונה תוך כדי החייאה

ילד בן 6 נכנס לאגם ברחוב בירנית ולא יצא • חברו יצא מהמים, הוא נותר בפנים | כוחות חילוץ מיוחדים פועלים במקום, ובסוף הוא אותר במצב קשה (בארץ)

2תגובות
(צילום: כבאות והצלה לישראל)

כוחות כבאות והצלה ביצעו הצהריים חיפושים נרחבים אחר ילד בן 6 שנעלם באגם בפארק דרום (פארק מנחם בגין) בתל אביב. הילד נכנס לאגם ברחוב בירנית בשעות הצהריים של יום שישי, ומאז לא עלה מהמים.

על פי הפרטים שנמסרו מכבאות והצלה מחוז דן, הילד נכנס לאגם יחד עם חבר שלו. החבר הצליח לצאת מהמים, אך הילד שאחריו נערכים החיפושים נותר בפנים ולא עלה מהאגם.

למקום הוזנקו כוחות חילוץ מיוחדים של כבאות והצלה לישראל, ביניהם יחידת להבה - היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים. כמו כן, פועלים במקום לוחמי אש ויחידת יל"מ (יחידה לחילוצים מיוחדים) בניסיון לאתר את הילד.

גורמי כבאות והצלה מסרו כי החיפושים החלו בצהריים ונמשכים ברציפות. הצוותים סורקים את האגם במאמץ לאתר את הילד במהירות האפשרית.

אחרי חיפושים, הילד אותר על ידי אזרחית שהייתה באגם על קיאק. הוא נמשה החוצה מהמים וכוחות ההצלחה מפנים אותו למרכז הרפואי תוך כדי פעולות החייאה, כאשר מצבו מוגדר קשה.

פארק דרום, הידוע גם כפארק מנחם בגין, ממוקם בדרום תל אביב וכולל אגמים ושטחים ציבוריים פתוחים. האירוע מעורר דאגה רבה, והמשפחות באזור מתבקשות להקפיד על פיקוח צמוד על ילדים בסביבת מקווי מים.
תל אביבטביעהנעדרכבאות והצלהפארק דרום

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
וואאי ה ישמור שיהיה לו רפואה שלימה אמן
רינה
1
עיריית ת"א אחראים ! פשע להשאיר אגם כזה בלי גידור !!! לגדר מיד כי זה פיקוח נפש ממש !!!
משה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר