כוחות כבאות והצלה ביצעו הצהריים חיפושים נרחבים אחר ילד בן 6 שנעלם באגם בפארק דרום (פארק מנחם בגין) בתל אביב. הילד נכנס לאגם ברחוב בירנית בשעות הצהריים של יום שישי, ומאז לא עלה מהמים.

על פי הפרטים שנמסרו מכבאות והצלה מחוז דן, הילד נכנס לאגם יחד עם חבר שלו. החבר הצליח לצאת מהמים, אך הילד שאחריו נערכים החיפושים נותר בפנים ולא עלה מהאגם.

למקום הוזנקו כוחות חילוץ מיוחדים של כבאות והצלה לישראל, ביניהם יחידת להבה - היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים. כמו כן, פועלים במקום לוחמי אש ויחידת יל"מ (יחידה לחילוצים מיוחדים) בניסיון לאתר את הילד.

גורמי כבאות והצלה מסרו כי החיפושים החלו בצהריים ונמשכים ברציפות. הצוותים סורקים את האגם במאמץ לאתר את הילד במהירות האפשרית.

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אחרי חיפושים, הילד אותר על ידי אזרחית שהייתה באגם על קיאק. הוא נמשה החוצה מהמים וכוחות ההצלחה מפנים אותו למרכז הרפואי תוך כדי פעולות החייאה, כאשר מצבו מוגדר קשה.

פארק דרום, הידוע גם כפארק מנחם בגין, ממוקם בדרום תל אביב וכולל אגמים ושטחים ציבוריים פתוחים. האירוע מעורר דאגה רבה, והמשפחות באזור מתבקשות להקפיד על פיקוח צמוד על ילדים בסביבת מקווי מים.