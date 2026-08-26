בתחילת השבוע, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פעלו בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 של משטרת ישראל אודות אזרח ישראלי, תושב חולון, אשר טעה בדרכו ונכנס בשוגג לשטח A באזור רמאללה שביהודה ושומרון, שטח שהכניסה אליו אסורה ומסוכנת לאזרחים ישראלים.

עם קבלת הדיווח, יצרו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים קשר טלפוני עם האזרח ושמרו עמו על קשר רציף, במקביל להקפצת צוות לוחמים למרחב וביצוע סריקות לאיתורו.

במהלך הסריקות איתרו הלוחמים את רכבו של האזרח, חברו אליו פיזית, וידאו כי הוא לא נפגע ולאחר מכן חילצו אותו אל מחוץ לשטח A והביאו אותו למקום מבטחים.

משטרת ישראל שבה ומדגישה כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק לאזרחים ישראלים ומהווה סכנה ממשית לחייהם. יש להישמע להוראות כוחות הביטחון ולהימנע מכניסה לשטחים אלו.