10 10 0:00 / 0:16

שני דייגים ממקסיקו נמצאו בחיים לאחר ששרדו חמישה ימים בלב האוקיינוס השקט כשהם צפים בתוך צידנית גדולה, ללא מזון וללא מים.

דניאל גררו מרטינס, בן 53, וחברו חוסה לואיס פורטלס וייגאס, בן 32, יצאו מעיירת הדייגים פארדון שבמדינת צ'יאפס, אך יום לאחר מכן אבד עמם הקשר לאחר שסירתם טבעה. כוחות החיפוש ניסו תחילה לשחזר את מסלול השיט שלהם, ובהמשך הורחבו הסריקות באמצעות כלי טיס וכוחות הצי המקסיקני. לבסוף אותרו השניים כשהם צפים בתוך צידנית, כ־240 קילומטרים מחופי צ'יאפס.

הדייגים שאותרו בלב ים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מזכירות הצי המקסיקנית מסרה כי "פריסת הכוחות הימיים והאוויריים אפשרה להרחיב את החיפוש, לאתר את הדייגים, להביא אותם למקום מבטחים ולאחד אותם עם משפחותיהם".

השניים חולצו כשהם סובלים מהתייבשות קשה ופונו במסוק לבית חולים. במקסיקו נפתחה חקירה לבירור נסיבות טביעת הסירה, כאשר על פי ההערכות הראשוניות רוחות ומזג אוויר קשה היו בין הגורמים האפשריים.