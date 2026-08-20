שוטרים במנצ'סטר רבתי ניצלו רגע יוצא דופן כדי לסיים התבצרות שנמשכה יומיים: החשוד נרדם על גג בית אליו פרץ, ושוטר טיפס אליו בסולם, תפס אותו והוריד אותו למטה.

לפי הדיווחים, החשוד עלה לגג כדי להתחמק ממעצר, סירב לרדת ואף השליך רעפים לעבר השוטרים. המשטרה ניהלה את האירוע במשך יומיים וניסתה להביא אותו לסיום בטוח.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה השוטר מטפס בשקט אל גג מרפסת אחורית בסלפורד, מתקרב לסיימון האריס בן ה־37 בזמן שהוא ישן ותופס אותו. בהמשך החשוד נמשך אל הסולם והורד לחצר, שם נעצר בידי שוטרים נוספים.

לפי המשטרה, במהלך האירוע, שהתרחש ב־15 באוגוסט, נפצעו שני שוטרים באורח קל. האריס מואשם בשש עבירות, בהן פריצה לבית וגניבת חולצות ומשקה אלכוהולי, תקיפת שני אנשי כוחות חירום, גרימת מטרד ציבורי בעקבות הישיבה על הגג ושתי עבירות של גרימת נזק לרכוש.

מפקדת החקירה הלן בגנל אמרה כי האירוע דרש "שימוש נרחב במשאבי משטרה חיוניים" והוסיפה כי הוא "ממחיש בבירור את הסכנות שאיתן מתמודדים השוטרים שלנו מדי יום".

בית המשפט הורה להשאיר את האריס במעצר עד לדיון הבא בעניינו בחודש ספטמבר.