ימים ספורים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינה את צפון קוריאה "לא מאיימת ומכבדת" ואמר כי קים ג'ונג און השיב לפניותיו, פיונגיאנג שיגרה יותר מעשרה טילים בליסטיים קצרי טווח לעבר הים. כך דווח היום (חמישי) בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

לפי צבא דרום קוריאה, הטילים שוגרו מאזור פיונגיאנג וטסו כ־300 קילומטרים. השיגור מגיע בזמן שטראמפ מנסה לחדש את הקשר הישיר עם קים ואף הורה לצמצם משמעותית את התרגילים הצבאיים המשותפים עם דרום קוריאה.

טראמפ אמר השבוע על קים כי "הוא תמיד התייחס אליי בכבוד רב", והוסיף: "אני מבין אותו, הוא מבין אותי". יום קודם לכן כתב כי התרגילים הצבאיים "יקרים" ומשדרים לצפון קוריאה מסר "בלתי הולם ועוין".

השיגור הנוכחי מדגיש את הפער בין האיתותים הפייסניים מצד טראמפ לבין ההתנהלות הצבאית המתמשכת של פיונגיאנג.