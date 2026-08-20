היצור הארסי שפולש לחופים: אלפי מתרחצים נצרבו

הספינה הפורטוגלית ( צילום: מסך )

החופים בצפון ספרד ובדרום-מערב צרפת מתמודדים הקיץ עם הופעה חריגה של הספינה הפורטוגלית יצור ימי מרהיב למראה, אך בעל ארס עוצמתי.

מאז סוף יולי נסגרו בחבל הבסקים הצרפתי חופים יותר ממאה פעמים בעקבות הימצאות היצורים, ויותר מ־1,100 מקרי צריבה דווחו. גם בצפון ספרד נרשמו מאות מקרים, ובכמה חופים הוגבלה הרחצה. למרות המראה שלה, הספינה הפורטוגלית אינה מדוזה. זהו למעשה יצור המורכב מאורגניזמים שונים הפועלים יחד. השלפוחית הכחולה-סגולה שלה צפה על פני המים ונראית כמו מפרש של ספינת מלחמה עתיקה - ומכאן שמה.

הספינה הפורטוגלית - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09 הספינה הפורטוגלית ( צילום: רשתות חברתיות )

הסכנה נמצאת בזרועות הארוכות שמתחת למים. הן מכילות תאים צורבים המזריקים ארס ועלולים לגרום לכאב עז. גרוע מכך: גם יצור שנשטף לחוף ונראה מת עדיין עלול לצרוב.

הגעתם לחופים קשורה בעיקר לרוחות ולזרמי הים, שמסיעים אותם מהאוקיינוס הפתוח אל החוף. חוקרים בוחנים גם האם שינויים בטמפרטורת הים ובמערכת האקולוגית תורמים להופעות החריגות, אך אין עדיין הוכחה שהאקלים הוא הגורם הישיר.

כאמור, המפגש עם הספינה הפורטוגלית על פני המים אינו מייצג את גודל היצור כולו. הרוח והגלים יכולים גם לקפל, לפזר או לגרור את הזרועות, ולכן בתמונה אחת הוא נראה כמו "בועה כחולה" קטנה ובאחרת כמו יצור ענק עם שובל ארוך מתחת למים.

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ההנחיה למתרחצים פשוטה: לא לגעת. לא במים ולא ביצורים שנשטפו לחוף. במקרה של צריבה יש לצאת מהמים, להימנע ממגע בידיים חשופות ולקבל טיפול אם מופיעים כאבים חזקים או תסמינים חריגים.