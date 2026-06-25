מדוזה מהגדולות בעולם במשקל של כ-100 ק"ג ( צילום: צילום מסך )

בכל קיץ, בערך באותו רגע שבו הישראלים מתחילים לחלום על ים, ארטיק וצל, מגיעה גם האורחת הפחות רצויה של העונה: המדוזה. היא נראית כמו שקית שקופה שנשכחה במים, מתקרבת בשקט, נוגעת לרגע בעור, ומשאירה אחריה צריבה אדומה, כאב חד ולעיתים גם קללה עסיסית על החוף.

>> למגזין המלא - לחצו כאן אבל המדוזה היא לא טעות של הטבע ולא מטרד עונתי בלבד. היא אחת החיות העתיקות, הפשוטות והמתוחכמות ביותר בים. יצור בלי מוח מרכזי, בלי לב, בלי ריאות ובלי עצמות, ועדיין כזה שמצליח לשחות, לצוד, להרגיש אור, להגיב לסביבה, להתרבות בדרכים מפתיעות ולשרוד בעולם משתנה במשך שנים רבות. גוף המדוזה - תרכובת ייחודית כרונולוגיה של ביזיון: הציטוטים של טראמפ - פעם והיום | כך התהפך עלינו נשיא ארה"ב ישראל גראדווהל | 16:39 רק כ-5 אחוזים מגוף המדוזה הם חומר מוצק, כל השאר מים. לכן, כשהיא בתוך הים, היא נראית כמו יצור כמעט על-טבעי, שקוף אך עם חיות מיוחדת. ואילו כשהיא נפלטת לחוף היא קורסת במהירות לגוש רופס וחסר צורה. הגוף שלה בנוי משלוש שכבות עיקריות: שכבה חיצונית, שכבה פנימית, וביניהן חומר ג'לטיני בשם מזוגליאה. אין לה מוח, אבל יש לה רשת עצבים פשוטה שמאפשרת לה לזהות גירויים, אור, מגע וכיוון.

מדוזות בחופי אשקלון ( צילום: Edi Israel/Flash 90 )

חיה עתיקה מאוד - שיעור בענווה

המדוזות שייכות למערכת הצורבים, Cnidaria, אותה קבוצה ביולוגית שבה נמצאים גם אלמוגים, שושנות ים והידרות. יש מאות ואף אלפי מינים דמויי מדוזה, והם שונים מאוד זה מזה בגודל, צורה, צבע, ארס ואורח חיים.

ישנן עדויות רבות על כך שהמדוזה קיימת בים כבר אלפי שנים ושורדת אף תקופות ומצבים מורכבים ביותר. במובן מסוים, המדוזה היא שיעור בענווה. היא כמעט לא נראית כמו "חיה" במובן שאנחנו רגילים אליו, ובכל זאת היא אחת ההוכחות לכך שלא צריך שלד, מוח גדול או עיניים כמו שלנו כדי להצליח בטבע.

איך מדוזה חיה בלי מוח ובלי לב?

המדוזה לא נושמת כמו דג ולא מעכלת כמו יונק. אין לה ריאות, החמצן אצלה עובר דרך רקמותיה הדקות בתהליך הנקרא 'דיפוזיה'. אין לה לב, משום שאין לה מערכת דם סגורה שצריך להזרים בה נוזלים. אין לה קיבה ומעיים נפרדים, אלא חלל עיכול אחד, המשמש גם לקליטת מזון וגם לפליטת פסולת. אותו פתח משמש גם כפה וגם כפתח יציאה לפסולת.

היא נעה באמצעות כיווץ והרפיה של הפעמון, החלק העליון והעגול של גופה. הכיווץ דוחף מים לאחור ומניע אותה קדימה. רוב המדוזות לא שוחות נגד הזרם כמו דגים חזקים, אבל הן גם לא פסיביות לגמרי. הן יודעות לעלות, לרדת, להתכווץ, להיפתח, ולעיתים לנוע באופן מכוון יחסית.

הדוגמה המפתיעה ביותר היא מדוזה קובייתית. בניגוד למדוזות רבות שנסחפות בעיקר עם הזרם, מדוזות קוביתיות מסוגלות לשחות באופן פעיל, וחלקן מגיעות למהירות של כ-4 קשרים (קשר ימי שווה ל-1.852 קילומטרים). יש להן גם מערכות ראייה מורכבות יחסית, כולל אשכולות עיניים, ובחלק מהמינים אפילו עדשה, קרנית, קשתית ורשתית. כלומר, היצור השקוף הזה, בלי מוח מרכזי כמו שלנו, עדיין "רואה" ומגיב לעולם שסביבו.

מדוזה קובייתית מזן קטלנית אוסטרלית - נחשבת לאחת המסוכנות בעולם ( צילום: Guido Gautsch )

הנשק הסודי: מזרקי ארס מיקרוסקופיים

מה שהופך את המדוזה ליצור שממנו בני אדם נזהרים כל כך הוא לא גודלה, אלא תאי הצריבה שלה. על המחושים ולעיתים גם על חלקים אחרים בגוף נמצאים תאים מיוחדים בשם קנידוציטים. בתוך כל תא כזה יש נמטוציסט - מעין קפסולה זעירה ובה חוט מגולגל, לעיתים דוקרני, שמוזרק החוצה במהירות אדירה כאשר מופעל גירוי מתאים.

במונחים פשוטים, המדוזה נושאת על גופה אלפי או מיליוני מזרקי ארס זעירים. הם לא נועדו דווקא נגד בני אדם. מטרתם העיקרית היא ציד והגנה. המדוזה לוכדת פלנקטון, סרטנונים, ביצי דגים, דגיגים ולעיתים אפילו מדוזות אחרות. אבל כשעור אנושי פוגש את המערכת הזאת, התוצאה יכולה להיות צריבה, כאב, נפיחות, כווייה מקומית ולעיתים נדירות תגובה מערכתית קשה.

רוב המדוזות אינן קטלניות לבני אדם. ברוב המקרים, העקיצה גורמת אי-נוחות מקומית בלבד. אבל יש יוצאות מן הכלל, הן מפחידות מאוד ונרחיב עליהן בהמשך.

מהקטנטנות ועד הענקיות

בקצה הזעיר של עולם המדוזות נמצאת Turritopsis dohrnii, המכונה לעיתים "המדוזה האלמותית". היא קטנה מאוד, בגודל של מילימטרים בודדים, אך התפרסמה בזכות יכולתה לחזור משלב בוגר לשלב צעיר יותר כשהיא נמצאת תחת תנאי לחץ. זה לא אומר שהיא באמת חיה לנצח בטבע, טורפים ומחלות עדיין יכולים להרוג אותה, אבל היכולת הביולוגית שלה "לאתחל" את מחזור החיים הפכה אותה לאחד היצורים המסקרנים ביותר במדע.

'המדוזה בת האלמוות' ( צילום: Shutterstock )

יש גם מדוזות מים מתוקים, כמו מדוזית הגולן (Craspedacusta sowerbii), שמופיעה באגמים ובמאגרי מים מתוקים במקומות שונים בעולם. היא קטנה, שקופה ולרוב אינה מסוכנת לאדם.

מדוזת הגולן ( צילום: OpenCage - opencage.info )

באמצע הסקאלה נמצאות מדוזות מוכרות יותר, כמו מדוזת הירח, Aurelia, אחת המדוזות המצולמות והנחקרות בעולם. היא עדינה יחסית, עגולה, שקופה, ולעיתים מגדלים אותה באקווריומים בגלל תנועתה המרגיעה.

מדוזת ירח באקווריום Pairi Daiza בבלגיה ( I, Luc Viatour )

ובקצה הענק נמצאות מפלצות ג'לי אמיתיות. מדוזת רעמת האריה, Cyanea capillata, חיה בעיקר במים קרים ויכולה לשלוח מחושים ארוכים מאוד. מדוזת נומורה היפנית, Nemopilema nomurai, עשויה להגיע לקוטר של כשני מטרים ולמשקל של מאות קילוגרמים, והיא גורמת מפעם לפעם נזקים כבדים לדיג באזור יפן, סין וקוריאה.

מדוזת רעמת האריה ( צילום: Derek Keats from Johannesburg, South Africa )

מדוזת רעמת האריה ( צילום: Dan Hershman )

אחת המדוזות המרשימות ביותר היא Stygiomedusa gigantea, "מדוזת הרפאים הענקית" של הים העמוק. היא יכולה להגיע לפעמון שרוחבו יותר ממטר (!) ולזרועות באורך של יותר מ-10 מטרים, אך היא נדירה מאוד לצפייה משום שהיא חיה בעומקים גדולים.

סרטון נדיר של מדוזת הרפאים הענקית - צילום: MBARI סרטון נדיר של מדוזת הרפאים הענקית | צילום: צילום: MBARI 10 10 0:00 / 0:54

המדוזה של ישראל: החוטית הנודדת

בחופי ישראל, המדוזה הידועה ביותר היא החוטית הנודדת, Rhopilema nomadica. היא לא נולדה כאן במקור. מוצאה באזור האוקיינוס ההודי והים האדום, והיא חדרה למזרח הים התיכון דרך תעלת סואץ. מאז שנות ה-70 וה-80 היא הפכה לחלק מהנוף הימי של ישראל, לבנון, קפריסין, טורקיה ואזורים נוספים במזרח הים התיכון.

היא יכולה להגיע לקוטר של עשרות סנטימטרים, ולעיתים מופיעה בנחילים עצומים. היא פוגעת ברוחצים, סותמת רשתות דיג, מפריעה לתשתיות ימיות ולעיתים אף משפיעה על מתקני קירור והתפלה. אבל חשוב לדייק: החוטית הנודדת אינה נחשבת למדוזה קטלנית כמו המדוזה הקובייתית האוסטרלית. היא כואבת, מטרידה ולעיתים עלולה לגרום לתגובה חריפה, אך רוב הפגיעות ממנה הן מקומיות. מחקר מאוניברסיטת חיפה על עקיצות Rhopilema nomadica בים התיכון מצא שרוב הנפגעים סבלו מפגיעה קלה עד בינונית, ורק מיעוט קטן לעיתים נדירות סבל מתגובה קשה יותר.

ישנן גם מדוזות נוספות היחודיות לאיזורינו כמו למשל שורשנית ים-סופית (המכונה גם "זר פרחים ים-סופי" או בלועזית Cotylorhiza) מין מדוזה פולשת קטנה שהיגרה לים התיכון. היא אינה צורבת כלל, מה שהופך אותה לידידותית ובטוחה למתרחצים.

מדוזה בחופי תל אביב ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שורשנית ים סופית ( צילום: Bella Gallil )

האם יש מדוזה קטלנית באמת?

כן. ויש כמה.

הידועה והמסוכנת ביותר היא מדוזת הקופסה האוסטרלית אותה הזכרנו קודם. היא מתוארת כמי שנחשבת לבעל החיים הימי הארסי ביותר. הארס שלה יכול לגרום לשיתוק, דום לב ואף מוות בתוך דקות. היא חיה בעיקר במים חמים באזור צפון אוסטרליה והאינדו-פסיפיק, ומחושיה יכולים להגיע לאורך של כשלושה מטרים.

הסכנה הגדולה במדוזה הקובייתית היא השילוב בין שקיפות, מהירות, ראייה וארס חזק. היא כמעט בלתי נראית במים, אבל אינה סתם נסחפת. היא מסוגלת לשחות, לצוד ולהגיב לסביבה. מי שנעקץ קשה עלול לחוות כאב בלתי נסבל, קריסה לבבית ונשימתית, ולעיתים מוות מהיר מאוד.

קבוצה מסוכנת נוספת היא מדוזות האירוקנג'י, קטנות מאוד ולעיתים כמעט בלתי נראות. העקיצה הראשונית שלהן עשויה להיראות קלה יחסית, אבל לאחר זמן קצר מופיעה תסמונת אירוקנג'י: כאבי גב וחזה עזים, בחילות, הזעה, חרדה קיצונית, עלייה בלחץ הדם ולעיתים סיבוכים מסכני חיים.

הקטלנית האוסטרלית ( צילום: GFS - Italian Wikipedia )

הקטלנית הזעירה ( צילום: רשתות חברתיות )

הסיפור המטורף של המדען שעקץ את עצמו

אחד הסיפורים המדהימים בהיסטוריה של חקר המדוזות קשור לד"ר ג'ק בארנס, רופא וחוקר אוסטרלי שניסה להבין מה גורם לתסמונת אירוקנג'י. בשנות ה-60 הוא לכד מדוזה זעירה, חשד שהיא האחראית לתופעה, ועשה מעשה שנשמע היום כמעט בלתי נתפס: הוא נתן לה לעקוץ אותו, את בנו בן התשע ומציל מקומי, כדי להוכיח את הקשר בין המדוזה לתסמונת.

שלושתם חלו קשה, אך שרדו. המין Carukia barnesi נקרא בהמשך על שמו. זהו סיפור של אומץ מדעי, אבל גם תזכורת לכך שהמדע של פעם לא תמיד עמד בסטנדרטים האתיים של ימינו.

סיפור אחר, עכשווי יותר, התרחש באוסטרליה בשנת 2010, כאשר הילדה רייצ'ל שרדלו שרדה עקיצה קשה של מדוזה קובייתית. המקרה שלה זכה לסיקור רחב משום שהישרדות מעקיצה כה חמורה נחשבה נדירה ומרשימה.

לצד סיפורי ההישרדות, היו גם טרגדיות. בשנת 2022 דווח באוסטרליה על נער בן 14 שמת לאחר עקיצת מדוזה קובייתית בחוף Eimeo שבקווינסלנד, מקרה שהחזיר את נושא ההתרעות, חליפות ההגנה והניטור החופי לכותרות.

האם יש היום יותר מדוזות מבעבר?

האם כמות המדוזות בעולם גדלהזו שאלה מורכבת. קל לומר "יש יותר מדוזות בגלל שינוי האקלים", אבל המדע זהיר יותר. יש אזורים שבהם נצפית עלייה בכמות המדוזות, ויש גורמים רבים שיכולים לעזור להן: התחממות מים, דיג יתר שמפחית מתחרים וטורפים, זיהום אורגני שמעשיר את הים בחומרי מזון, בנייה ימית שמספקת מצעים לפוליפים, ותנועת מינים פולשים דרך תעלות ונמלים.

אבל לא בכל מקום בעולם יש מגמת עלייה ברורה. מדוזות מופיעות במחזורים, ולעיתים יש שנים עם נחילים עצומים ושנים שקטות יחסית. לכן הסיפור המדויק הוא לא "המדוזות משתלטות על העולם", אלא "באזורים מסוימים התנאים משתנים באופן שמיטיב עם מדוזות מסוימות".

מדוזות ענק שנצפו בחפי ישראל -חלקן בקוטיר של 30 ס"מ ( צילום: ד"ר דור אדליסט, אוניברסיטת חיפה )

מה עושים אם נעקצים ממדוזה?

כאן חשוב מאוד להבדיל בין אזורים. טיפול נכון במדוזה אחת לא תמיד מתאים למדוזה אחרת.

בישראל ובים התיכון, כאשר מדובר בעקיצה רגילה של חוטית נודדת, ההמלצה המקובלת היא לצאת מהמים, לא לשפשף את המקום, להסיר בזהירות שיירי מחושים אם יש, ולשטוף במי ים ולא במים מתוקים. מים מתוקים עלולים לגרום לתאי צריבה שנותרו על העור לשחרר עוד ארס.

אפשר להקל על הכאב בעזרת שטיפה, קומפרס מתאים, תכשירים מרגיעים לעור ולעיתים טיפול רפואי מקומי. אם יש קוצר נשימה, סחרחורת, חולשה חריגה, כאב חזק מאוד, נפיחות משמעותית, פגיעה בעין, פריחה מפושטת או חשד לתגובה אלרגית - יש לפנות מיד לטיפול רפואי.

באזורים טרופיים שבהם קיימות מדוזות קופסה קטלניות, ההנחיות שונות וחמורות יותר. לפי הנחיות ANZCOR לטיפול בעקיצות מדוזה, במקרה של חשד לעקיצת מדוזת קופסה מסוכנת יש להזעיק עזרה, להוציא את הנפגע מהמים, להתחיל החייאה אם צריך, ולהציף את אזור העקיצה בחומץ למשך לפחות 30 שניות כדי לנטרל תאי צריבה שעדיין לא ירו. לאחר מכן יש טיפול רפואי דחוף.

הכלל הפשוט ביותר לרוחץ הישראלי: לא לשפשף, לא לשטוף במים מתוקים, לא להיכנס לפאניקה, ולעקוב אחר סימנים חריגים.

ערימת מדוזות בחוף בתל אביב ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אז למה בעצם המדוזה כל כך מרתקת?

כי היא שוברת את כל מה שאנחנו חושבים על חיים. אנחנו רגילים למדוד מורכבות לפי מוח, לב, שלד, עיניים והתנהגות "חכמה". המדוזה מוכיחה שאפשר להיות פשוטה מאוד ומצליחה מאוד בעת ובעונה אחת. היא שקופה, רכה, עתיקה, כמעט נטולת איברים, ובכל זאת היא טורפת יעילה, שורדת עולמית, פולשת מוצלחת ולעיתים גם סכנה רפואית ממשית.

ובפעם הבאה שמישהו יצעק בחוף "מדוזה!" ואתם חשים שנעקצתם, אולי כדאי באמת לצאת מהמים. אבל אחרי שהכאב עובר, שווה לזכור: הדבר השקוף הזה הוא לא סתם גוש ג'לי. הוא אחד הסיפורים הגדולים והמופלאים ביותר המלמדים אותנו עוד קצת על גדולת הבורא ונפלאות הבריאה.