רגע ביזארי התרחש בשבת באצטדיון קוטו פריירה בברזיל, במהלך המשחק בין קוריטיבה לצ'אפקואנסה: הבלם ג'אסי חגג שער בהתלהבות מול האוהדים, אבל במהלך החגיגה מצא את עצמו במצב שאיש ביציעים לא ציפה לראות.

האירוע התרחש לאחר שג'אסי נגח לרשת את השער השני של קוריטיבה במשחק, בעקבות הרמה של בריאן אוקמפו. הבלם, שכבר חגג עם חבריו, לקח את הכדור, הכניס אותו מתחת לחולצה ורץ לעבר היציע שמאחורי השער. אלא שבדרך לאוהדים התרחש הרגע החריג. ג'אסי ניסה לדלג מעל שלט הפרסום שמאחורי השער כדי להתקרב לחגיגה ביציע. אלא שבמקום לנחות בצד השני של השלט, הוא נפל ישירות אל תוך פתח המוביל לחדרי ההלבשה.

אלפי צופים נדהמו: השחקן חגג את השער - ואז נעלם באדמה - צילום: רשתות חברתיות אלפי צופים נדהמו: השחקן חגג את השער - ואז נעלם באדמה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

הנפילה הפתיעה גם את חבריו לקבוצה ואת אנשי האבטחה. חלק מהם נראו אוחזים בראשם בתדהמה, ומיהרו להגיע למקום כדי לסייע לבלם. בתוך זמן קצר הוא הצליח לצאת משם ולחזור אל כר הדשא.

למרות התקרית, ג'אסי לא ויתר על החגיגה. הוא הצטרף שוב לאוהדים, ושמו נשמע ביציעים בזמן שהקהל חגג את השער.

האירוע הזכיר לאוהדי קוריטיבה תקרית כמעט זהה שהתרחשה באותו אצטדיון לפני 12 שנה.

ב-2014, החלוץ נוסף במהלך חגיגת השער הוא רץ לעבר האוהדים, קפץ מעל השלט שמאחורי השער ולא הבחין בפתח המוביל לחדרי ההלבשה. גם אז השחקן פשוט נעלם מעיני המצלמות לאחר שנפל אל תוך המעבר.